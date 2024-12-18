Украина все равно бы воевала с Россией. Историк назвал преимущество нынешней войны

Российское мнение не догоняет изменение ситуации, которая произошла

Если бы не было бы полномасштабной войны, которую Россия развязала в 2022 году, то была бы какая-то другая война. Как война налоговая, или война за пшеницу, или газовая война. Ведь войны с Украиной Россия ведет с 90-х годов, только разного характера. Эта война дошла до горячего масштабного конфликта.

Об этом заявил историк Украинского католического университета Ярослав Грицак в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, Россия, российская элита, никогда не давала согласие на существование Украины как государства.

"Потому, что их согласие условно, что временно Россия-Украина может быть независимым государством. Украина не придерживается этой искусственной конструкции. И поэтому, рано или поздно, Украина вернется, но уже на коленях. Это было предметом разговора тоже, как рассказывала тогда российская оппозиция в 91-м году. Помним, что Путин вырос из этой оппозиции, из среды Ельцина, Собчака. У нас есть запись этих дискуссий, как они решали, что надо делать с Украиной. Они решали так: "Украине надо дать уйти, но временно, потому что она должна вернуться все равно". То есть не произошло прощание с Украиной", — рассказывает историк.

Он добавляет, что россияне и в дальнейшем считают, что Украина — это часть России. То есть российского пространства, что это выдумка, украинцев не существует.

"Там немножко Запада, немного галичан-бандеровцев, а все остальные — это украинцы, такие же русские, как и они. И это то, что, к счастью, Путин не понимает. К счастью, потому что Путин не понимает, что на самом деле произошло с Украиной в последнее время", — подчеркнул Грицак.

Историк объяснил, что в последнее время произошло с Украиной. По его словам, выросло целое поколение, которое давно уже распрощалось с Россией. Возможно, как он говорит, оно говорит еще на русском языке, но оно будет выбирать, условно говоря, доллар и гривну, а не российский рубль. А также условия жизни своих ровесников на Западе, а не условия жизни россиян.

"Российская мысль не догоняет изменение ситуации, которая произошла. Они продолжают думать, что можно легко пройти за три дня, вступить с войсками и завоевать. Они не видели этого изменения и, к счастью, сейчас не видят, но их незнание — это наша сила", — подытожил он.

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