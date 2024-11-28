В Киеве мужчина с ножом напал на представителей ТЦК. СБУ сообщила детали (фото)

Ему уже сообщили о подозрении

В Киеве местный мужчина с ножом напал на представителей территориального центра комплектования (ТЦК). Это произошло во время вручения повестки призывнику.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. По результатам оперативного реагирования военных и полиции злоумышленник своевременно задержан.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили провокаторов, работавших на срыв мобилизации в Украине. Фигуранты призвали военнообязанных уклоняться от призыва и распространяли фейковые сообщения об украинских военных.

В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что 52-летний киевлянин, находясь на ул. Шолом-Алейхема мужчина увидел людей в военной форме, подошел к ним и начал словесный конфликт. В это время военнослужащие Деснянского РТЦК и СП осуществляли проведение мероприятий по оповещению военнообязанных на территории района.

"Военные пытались избежать конфликта и общения с агрессивным мужчиной, однако он достал нож и начал их преследовать, угрожая убийством. Далее подозреваемый подобрал документы, которые выпали у работников РТЦК и разорвал их", — говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и в угрозе убийством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 129 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Также задержаны еще трое администраторов Телеграм-каналов и Вайбер-групп. Они публиковали геолокации ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах столицы.

На Полтавщине подозрение получил адвокат, препятствовавший работе ТЦК, а в Черкасской области разоблачены два администратора анонимных групп в мессенджерах, которые "сливали" в интернет координаты мобильных блокпостов на территории региона. А в Ровно подозрение получила владелица закрытой группы в Вайбере, которая ежедневно "постила" геолокацию украинских военнослужащих, в том числе представителей ТЦК.

По всем разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством). Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области руководство частного университета совместно с его владельцем наладило схему, благодаря которой мужчины призывного возраста без проблем становились их "студентами". Таким образом военнообязанные уклонялись от службы.