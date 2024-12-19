Зеленский готовит масштабную замену послов: известны первые фамилии

Заменят послов во многих странах

До конца 2024 года президент Украины Владимир Зеленский намерен провести масштабные изменения в дипломатическом корпусе страны. По предварительным данным, планируется заменить не менее 20 послов в разных странах.

Такое решение может быть связано с неэффективной работой дипломатов. Об этом сообщает NV со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, среди первых изменений – замена посла Украины в Германии Алексея Макеева. Как стало известно, на его должность планируется назначить действующего посла в Израиле Евгения Корнийчука. Должность представителя Украины в Израиле остается вакантной.

Также, по словам источников, кадровые перестановки затронут и другие страны. В частности, покинут свои должности посол в Словении Андрей Таран и посол в Китае Павел Рябикин, который, как сообщается, решил уволиться из-за состояния здоровья.

Кроме того, как отмечают собеседники издания, изменения ожидают и дипломатическую миссию в Канаде. Текущий посол Юлия Ковалив может лишиться должности из-за неудовлетворительной работы с диаспорой и нерешенного скандала, связанного с ветераном СС.

По данным NV, вопрос назначения нового посла решается и в Молдавии. Алексей Данилов, которого ранее планировали назначить на эту должность, прекратил коммуникацию с Офисом Президента и избрал работу в оборонной компании.

"Он в какой-то момент перестал выходить на связь, не подавал документы, скрывался, а сейчас вообще где-то пошел работать в оборонную компанию", — отмечает источник в ОП. Среди возможных кандидатов на этот пост рассматривают сотрудника МИДа Пуана Роговея.

Также ищут замены послу Украины в США Оксане Маркаровой. Как сообщают источники NV, она может оставаться в должности до завершения каденции в феврале. Среди потенциальных кандидатов называли вице-премьера Ольгу Стефанишину, однако пока ее кандидатура не рассматривается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что посла Украины в США "атакуют" пранкеры. Она намекнула, кто за этим стоит.