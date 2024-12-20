В Приднестровье разрешили собирать валежник как альтернативу российскому газу

Красносельский повторно созвал Совет безопасности сразу же, как стало очевидно — российского газа не будет

Совбез непризнанной республики четыре часа решал, как выжить в условиях отсутствия бесплатного российского газа.

"Для сбора валежника вручную документы не нужны, однако при использовании технических средств гражданам ПМР потребуется разрешение госадминистраций", — сообщает пресс-служба президента непризнанной ПМР Вадима Красносельского.

В Госслужбе экологического контроля ПМР объяснили, как и где могут собирать валежник граждане республики. По словам начальника этой службы, теперь собирать валежную древесину для личного пользования может любой желающий житель Приднестровья. Единственное правило — нельзя использовать бензопилу и транспортное средство для её перевозки, к примеру, легковой или грузовой автомобиль, прицеп.

Красносельский повторно созвал Совет безопасности сразу же, как стало очевидно — российского газа не будет. 19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе еще раз подтвердил, что Украина не будет продолжать контракт с Газпромом на транзит газа.

Как ранее сообщал Телеграф 11 декабря власти пророссийского анклава ввели в регионе чрезвычайное экономического положения из-за возможной остановки поставок российского газа в Приднестровье через Украину.

Выйдя после изнурительного четырехчасового заседания Совбеза, Красносельский обратился к народу республики с призывом панике не поддаваться, консолидироваться и четко выполнять свои функции.

"Паниковать – значит играть на руку недоброжелателям", – подчеркнул Вадим Красносельский

В частности, по итогам совещания, властями ПМР принято решение перевести образовательные учреждения региона на удаленный режим работы, а посещение детских садов – только для тех детей, чьи оба родителя будут работать.

Для минимизации последствий энергетического кризиса власти ПМР также закроют некоторые лечебные учреждения. Пациенты, находящиеся в этих лечебных учреждениях, будут массово перевезены каретами скорой помощи в больницы, где есть свет и тепло.

Чтобы освободить коечный фонд для безотлагательного стационарного лечения с 23 декабря в республике прекращается плановая диспансеризация.

На Совбезе также "говорили о запасах альтернативных газу видов топлива, в том числе о твердом. Гражданам позволено собирать падежный лес.

На всякий случай Министерство обороны Республики отчиталось о том, что в у них в наличии есть 40 полевых кухонь.

Необходимость объявления особого правового режима власти "Приднестровья" объясняют возможным сокращением либо прекращением поставок в регион природного газа с 1 января 2025 года.

Экономика и жизнеобеспечение "Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)" — анклава на левом берегу Днестра, отколовшегося от Молдовы в 1992 году, критически зависит от поставок российского газа.

Базовыми предприятиями Приднестровья, население которого составляет около 400 тыс. человек, являются работающая на газу Молдавская ГРЭС, а также очень энергоемкие Молдавский металлургический завод (ММЗ) и Цементный комбинат в Рыбнице. Около 2/3 населения в Приднестровье проживают в городской застройке, в панельных домах, отапливаемых газом.