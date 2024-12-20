Несокрушимые украинки: женщины Киева взбудоражили сеть своими реакциями на атаку столицы (видео)

Пользователи в сети отреагировали по-разному

Утренняя атака на Киев 20 декабря всколыхнула сеть, ведь публиковалось немало резонансных видео. На одном из них девушка продолжает выравнивать волосы во время взрывов, а другая женщина уже после атаки пьет вино в пострадавшем доме.

Видео девушки Алины, которая выпрямляла волосы во время атаки на столицу, в TikTok набрало почти 1,5 мл просмотров, при этом у девушки нет большого количества подписчиков в сети.

На видео можно увидеть, что девушка испугалась серии взрывов, однако продолжила наводить красоту. В сети это возмутило пользователей, однако большинство поддержало девушку, отметив, что украинских женщин взрывами уже не испугать.

Некоторые даже объяснили, что улыбка Алины в видео после взрывов — защитная реакция мозга на стресс, что нормально для наших реалий.

Вторым вирусным видео с украинской можно считать ролик, где она ходит по балкону пострадавшего дома с бокалом вина и разговаривает по телефону.

"На балконе с бокалом вина. Жительница дома, пострадавшего от террористического удара, спокойно общается по телефону, попивая игристое. Уровень покоя, к которому я стремлюсь", — пишет паблик "Труха Киев".

Эту женщину в комментариях люди больше поддержали, заметив, что после такого стрессового утра даже вино слабовато будет. Кое-кто добавил, что кофе и чай точно не помогут хоть немного стабилизировать психику.

Напомним, что украинцев растрогало "рождественское" видео с последствиями атаки РФ на Киев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за ракетного удара пострадал известный костел в Киеве.