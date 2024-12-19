Денег нет, но вы держитесь: как образование пережило 2024 год и какие новации наделали шума

В течение года зарплата учителей не менялась, зато прибавлялось вызовов

2024 год, подходящий к концу, оказался непростым для образования Украины, ведь образование, как и в предыдущие два года, существовало в условиях постоянных вражеских обстрелов и отключений света. При этом в профильном министерстве пытались вводить изменения и новации, не все из которых благосклонно было воспринять как педагогическим сообществом, так и учениками и родителями.

"Телеграф" вспомнил об основных информповодах, которые сопровождали образовательный процесс в течение года.

Самая низкая средняя зарплата

Оплата труда учителей была одной из самых дискуссионных образовательных тем в этом году. С тем, что выплаты уже давно не соответствуют экономическим реалиям, кажется, соглашались все, но об ощутимом повышении (с лета прошлого года в медиа "мусолили" цифру 40 тыс. гривен) чиновники и политики говорили разве что в привязке к предстоящей победе. А до ее наступления педагоги должны были довольствоваться минимальными изменениями. Причина в том, что дважды за год подросла только минимальная заработная плата (с 1 января до 7 100, а 1 апреля – до 8 000 гривен), а вот должностной оклад работника I тарифного разряда, на основе которого рассчитывается зарплата бюджетников, остался как и в прошлом году на уровне 3 195 гривен.

Даже при таких условиях, напоминали в Профсоюзе работников образования и науки Украины, если бы выполнялся Закон "Об образовании", педагоги могли бы рассчитывать на зарплату от 24 тыс. гривен. Ведь "должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат". Игнорирование законодательных норм и "хитрая" система расчетов привела к тому, что молодые учителя без опыта могли получать ниже минималки. При этом и опытные педагоги, которые проработали в школе не один год, имели соответствующую категорию, классное руководство, имели не намного большие зарплаты – в среднем 12-13 тыс. гривен в месяц. Сумма эта в зависимости от региона варьировалась, но в целом, по данным Минфина, средняя заработная плата в образовании в течение года оставалась самой низкой в Украине. Для сравнения за третий квартал 2024 года она составляла 14,2 тыс. гривен, в то время как в финансовой и страховой деятельности – 41,5 тыс. гривен, авиационном транспорте — 43,4 тыс. гривен, а в отрасли информации и коммуникации – 52,5 тыс. гривен.

Когда дошло до формирования и рассмотрения бюджета на 2025 год, то ожидания педагогов получить справедливые выплаты не оправдались. МОН, подсчитавший, что только выполнение упомянутого закона, требует дополнительно 270 млрд. гривен, на выделении даже части суммы не слишком настаивало. В результате, дополнительные средства в бюджете нашлись для пересмотра зарплат прокурорам и судьям, но не учителям. Единственное, что смогли в правительстве, так это ввести с 1 января 2025 года "учительскую доплату" в размере 1000 гривен, а с 1 сентября — 2000 гривен. То есть в общей сложности в год это лишь дополнительные 18 тыс. гривен. Выглядит как насмешка, особенно на фоне выделения на тот же период 2,28 млн. гривен на содержание одного народного депутата, куда заложена компенсация стоимости проезда по Украине, аренды жилья или гостиничного номера.

"Школа офлайн" — детей вернули за парты?

Если повышение заработной платы учителям оказалось не ко времени, то расходы на реализацию концепции "Школа офлайн", которая предусматривала возврат детей за парты, наоборот были в течение года в приоритете. Основные затраты были связаны с проектированием и строительством новых, ремонтом укрытий, имеющихся в учебных заведениях, а также созданием подземных школ. Если, например, в Харькове образовательный процесс "в андеграунде" организовывали в том числе и на базе станций метро, что позволило запустить его еще в 2023 году, то в прифронтовом Запорожье все делали с нуля и первую подземную школу на 100 детей открыли к концу 2024 года.

По данным Минобразования, обеспечение доступа к очной учебе оказалось крайне недешевым делом. В целом правительство выделило 7,5 млрд. гривен на организацию образования "под землей" и подсчитало, что укрытия разного формата позволят безопасно учиться 100 тысячам детей. В процессе строительства/ремонта сейчас 70 объектов, больше всего их в работе в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.

Не только укрытие, но и школьные автобусы и девайсы финансировали для реализации программы

В МОН настаивают, что процесс прозрачный и лишен бюрократии. В то же время общественные активисты и медиа неоднократно поднимали вопросы злоупотреблений на таких стройках. Например, журналисты "Телеграфа" сообщали, что в Вишневой громаде под Киевом победитель тендера на строительство укрытий по рекордной в стране цене (около 300 млн. гривен за два объекта в городе Вишневом и селе Крюковщина) завысил цены на строительные материалы в 1,5 раза, а ранее уже отметился в присвоении бюджетных средств при выполнении работ на ручье Сырец в Киеве.

А Запорожский центр расследований доказывал, что за строительство подземных школ в областном центре бюджет регулярно переплачивает. К примеру, такой объект на территории лицея "Логос" из-за завышенных цен на строительные материалы и оборудование дал в плюсе 10,5 млн. гривен, а подземная школа при лицее №107 содержит наценку в 9,5 млн. гривен только по нескольким позициям.

Не стоит также забывать, что укрытиями в части заведений, даже столичных, считаются обычные подвальные помещения школ. Они порой не рассчитаны на реальное количество учащихся, поэтому иногда школы либо предлагают обучение в две смены, либо чередуют неделю обучения очного с онлайном. К тому же нюансы со "Школой офлайн" стали возникать из-за отключения света, ведь выяснилось, что, по крайней мере, в столице генераторы используются только для обеспечения нужд укрытий и "пунктов незламности". При этом образовательный процесс, как отметили в ответе на запрос "Телеграфа" в Департаменте образования и науки КГГА, организован "в штатном режиме с максимальным использованием возможностей светового дня и с применением дополнительных автономных средств освещения".

Школьников учат защищать Украину

На третьем году полномасштабной войны чиновники от образования наконец-то решили "перезагрузить" дисциплину "Защита Украины". Идея в МОН заключалась в том, чтобы дать старшеклассникам базовые навыки вроде оказания домедицинской помощи, ориентирования на местности, основ обращения с оружием, управления беспилотниками, а также научить поведению в кризисных условиях, противостоянию враждебному ИПСО и даже подталкивать к размышлениям над собственной ролью в обороне Украины. Причем авторы программы настаивали, что не стоит при этом проводить аналогию с Россией, которая на оккупированных территориях активно вовлекает в милитарные группы молодежь и фактически учит воевать. В частности, в разговоре с сайтом "НУШ" министр образования Оксен Лисовой говорил о "формировании у детей оборонительного сознания", а депутат ВР и соавтор программы Инна Совсун о "подготовке общества к сопротивлению с надеждой: если Россия будет знать о нашей готовности, то во второй раз будет бояться на нас нападать".

В обновленной программе преподавания предмета "Защита Украины" 10 модулей

На бумаге все выглядело если не идеально, то, по крайней мере, логично и интересно. Предполагалось, что "Защите Украины" учащиеся 10-11 классов будут посвящать один день в месяц. При этом теория и практика должна преподаваться в специально созданных учебных центрах. Уже в процессе реализации оказалось, что без огрехов не обошлось. При этом отличился неожиданно Киев, решивший не приобщаться к пока что инновационному образовательному проекту (обязательной новая программа станет только в 2027 году). Именно поэтому в столице некоторым из старшеклассников, а среди них оказалась и дочь телеведущей Марички Падалко, пришлось маршировать в спортзале и переписывать инструкции сбора автомата, не имея перед глазами даже соответствующей картинки, не то что макета. То есть обучение проходило по старому варианту программы.

В комментариях к оригинальному посту, в частности, волонтер Мария Берлинская отмечала, что в целом проблема возникла на уровне выполнения, а именно с преподаванием и закупкой оборудования. Ведь мало было прописать чему и как учить, нужно было найти того, кто это профессионально сделает, или научить этому имеющихся специалистов и иметь, с чем работать, то есть обеспечить наличие тиров, учебного оружия и т.д. Так и возникла ситуация, что к передаче знаний, как защищать страну, подключилися учителя трудового обучения, истории, географии, физкультуры и биологии. По крайней мере, такое "сочетание" предметов, по данным "Суспильного", констатировали на Полтавщине. В МОН подчеркивали, что следует использовать знания, опыт ветеранов и именно их стимулировать преподавать предмет "Защита Украины".

Кстати, и на эту статью расходов правительство не пожалело средств и предусмотрело на год 100 млн. гривен на профессиональное развитие учителей и еще 1,64 млрд. гривен на закупку оборудования для школ, а также профтехучилищ и колледжей. Но приобрести все необходимое для работы центров до начала учебного года не получилось, и процедура закупок продолжается и сейчас. К примеру, на сайте Prozorro есть объявления о проведении торгов на закупку интерактивных лазерных стрелковых тренажеров (тиров), которые должны быть поставлены до конца года. Такая ситуация с симуляторами управления дронами и прочими "гаджетами". Выходит, что при одинаковом наполнении учебной программы, итоговый вид предмета "Защита Украины" будет зависеть от того, как смогли ли на местах подобрать квалифицированные кадры для преподавания и оперативно оснастить центры.

Офицеры безопасности – очередной повод для беспокойства родителей?

Еще одним нововведением 2024 года стало введение Службы образовательной безопасности (СОБ) – совместной разработки Минобразования, Нацполиции и ГСЧС. Первыми офицеры/инспекторы, которые должны обеспечить пропускной режим, лично реагировать на правонарушения, а в случае необходимости вызвать экстренные службы, проводить профилактические беседы с учениками и т.д., начали появляться в учебных заведениях вблизи границы и в прифронтовых городах и селах. В начале лета, по данным МВД, таких специалистов в пилотных школах было уже 402, а к ноябрю их количество увеличилось более чем вдвое.

В МОН разъяснили, не помешают ли меры безопасности эвакуации детей и кто финансирует работу офицеров

При этом, как и с другими инициативами, во время реализации "всплыли" нюансы. Один из них касается финансирования, ведь только заработную плату взяло на себя МВД, остальное, а именно мебель и оргтехнику, по возможности должны обеспечивать учебные заведения и их учредители. Кроме того, на плечи учебных заведений, согласно Постановлению Кабмина №1245, должны лечь и другие меры безопасности, такие как приобретение металлодетекторов (стационарных или ручных) для обеспечения пропускного режима, систем видеонаблюдения, оборудование тревожных кнопок и установка "ограждения высотой два метра за периметром территории с контролируемыми входами/выходами и путями подъезда". Представители школ и родительского сообщества в соответствующих обращениях и через медиа задают дельные вопросы чиновникам, а не стоило ли продумать государственное финансирование столь немалых расходов.

Не до конца прописан на сегодняшний день и функционал офицеров безопасности, из-за чего в учебных заведениях уже возникали конфликтные ситуации. В частности, потому, что офицер безопасности в некоторых учебных заведениях не пропускает внутрь родителей, которые являются участниками образовательного процесса. При этом разрешать это или нет сначала должен определиться педсовет вместе с директором, а затем утвердить правила пребывания лиц на территории и в помещениях школы. Соответствующее положение содержит законопроект №11543, который прошел только первое чтение. Негативно об этом аспекте инициативы отзываются участники группы "Батьки SOS", которые настаивают, что это будет давать пространство для злоупотреблений со стороны администрации и учителей, а также позволит скрывать факты буллинга и т.д. Так что пока это ноухау от МОН выглядит как недоработанное и несогласованное, что добавляет дополнительной нервозности в не без того непростой образовательный процесс.

Конечно, в украинском образовании происходили и другие не менее важные события и процессы. К примеру, МОН предложило реформировать систему преподавания истории. Одно из ключевых изменений – объединение истории Украины и всемирной таким образом, чтобы научить школьников видеть исторические процессы в глобальном масштабе. Пока все на уровне концепции и дорожной карты без практической реализации посредством программ, методик и учебников. Но вокруг возможных изменений происходило довольно бурное обсуждение преимущественно в отрицательном ключе.

Кроме того, был утвержден Государственный стандарт профильного среднего образования, что позволит страшеклассникам выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. То есть выбирать профиль обучения и углубленно изучать предметы в его рамках. В 2025 году начнется разработка и апробация соответствующих программ на базе 30 школ-амбассадоров, а полностью перейти на новый стандарт школы должны с 2027 года.

Как сообщал Телеграф, из перечня обязательных предметов благодаря реформе уберут зарубежную литературу, всемирную историю, гражданское образование, биологию/экологию, географию, физику, химию.