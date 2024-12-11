Полиция будет открывать и досматривать посылки украинцев: детали законопроекта

Проверять могут все – от простых писем до больших посылок

В Украине правоохранителям могут разрешить открывать посылки граждан без их разрешения. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект. Его авторами являются депутаты от "Слуги народа".

Если документ будет принят, полиция сможет проверять не только письма, но и любые почтовые отправления после решения суда. Об этом говорится в законопроекте №12294 от 06.12.2024.

В чем суть закона и как он будет работать

Если закон заработает, правоохранители будут иметь право проверять все виды отправлений – от простых писем до больших посылок. В пояснительной записке говорится, что для этого им нужно получить разрешение от следственного судьи. Такое разрешение будет даваться только тогда, когда есть серьезные основания полагать, что в посылке могут быть важные для следствия вещи.

После проверки полиция сможет забрать найденные документы или просто сделать их копии. На некоторые посылки стражи порядка смогут ставить специальные отметки или менять подозрительные предметы на безопасные.

Сотрудники почты должны будут помогать полиции в таких проверках. Информация будет оставаться конфиденциальной. Если в посылке не найдут ничего важного для расследования, ее отдадут получателю. Кроме того, о каждой проверке посылки полиция должна составить отдельный документ.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему посылки "Укрпочты" путешествуют без причины. Те, кто сэкономил на доставке, ждут неделю, даже если живут в соседних городах.