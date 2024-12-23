Способна бить по Москве. Что известно о разработке Украиной новой мощной ракеты

В ВСУ надеются наладить серийное производство 3000 ракет к концу 2025 года

Украина наряду с ракетой-дроном "Пекло" разрабатывает еще одну ракету, которая будет способна долететь до Москвы. Речь идет о ракете "Трембіта".

Как сообщает The Economist, скорость полета ракеты составляет 400 км/ч. Базовый образец ракеты имеет дальность полета 200 километров и способен поражать цели на глубине 140 километров.

В то же время в разработке находится более крупная и мощная модель, которая может долететь до Москвы.

В Силах обороны Украины выразили надежду, что к 2025 году будет налажено серийное производство 3000 таких ракет. Тем временем журналисты отмечают, что двигатель "Трембіти" представляет собой современную модификацию импульсного реактивного двигателя стоимостью 200 долларов. Впервые подобный двигатель был использован при создании немецких самолетов-снарядов "Фау-1" в конце Второй мировой войны.

Созданием ракеты занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS при участии волонтеров из общественной организации "Відсіч". Данную ракету планируют применять для поражения объектов и для истощения средств ПВО противника.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании антитепловизионных плащей и пончо. Они помогают прятать тепловое излучение тела от врага.