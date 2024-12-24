Зеленский действительно предлагал Фицо деньги, а тот действительно отказался от них: дружба с Путиным оказалась дороже

Недавно Фицо приезжал на ковер в Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по поставкам российского газа. По словам главы государства, украинская сторона предложила Братиславе финансовую компенсацию за отказ от российского транзита.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). "Мы предложили решение о возможной компенсации словакам потерь от российского транзита. Также обсуждались альтернативные варианты поставки другого, не российского газа — по запросу Еврокомиссии", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова реализовать эти предложения, однако словацкий премьер отклонил их. По словам Зеленского, Фицо также отказался от сотрудничества с Европейской комиссией по этому вопросу.

Украинское предложение обсуждалось на встрече лидеров в Брюсселе. Зеленский подчеркнул, что Фицо предпочел сотрудничество с Москвой. Напомним, недавно он прилетел на "поклон" в Москву и встретился с Путиным.

"Телеграф" тогда писал, что Зеленский призвал полицию присмотреться к Фицо после встречи с Путиным. Он сказал, что глава Словакии торгует суверенитетом.