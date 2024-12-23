Тищенко не явился в суд из-за проблем со здоровьем. Адвокат рассказал детали

Об этом суд проинформировали заранее

В понедельник, 23 декабря, народный депутат Николай Тищенко, подозреваемый в незаконном лишении свободы экс-военнослужащего Дмитрия Мазохи, не явился на заседание Бабушкинского райсуда Днепра из-за того, что у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. В настоящее время нардеп находится в больнице.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщил адвокат Тищенко Евгений Солодко. По его словам, народный депутат ранее обращался к врачам с жалобами на состояние здоровья.

"В настоящее время у Николая есть подозрение на инфаркт, а предварительный показатель артериального давления — 200 мм рт. ст. В последние месяцы он неоднократно обращался в медицинские учреждения с жалобами на состояние здоровья", — подчеркнул Солодко.

В то же время адвокат отметил, что за 6 месяцев домашнего ареста от правоохранительных органов не было зафиксировано никаких нарушений со стороны Тищенко. Также он подчеркнул, что суд был заранее проинформирован о госпитализации нардепа.

"К сожалению, технические проблемы в суде со связью лишили защиту Тищенко возможности лично рассказать об этом во время заседания. Почему прокурор Столяр И.М. не сообщил о госпитализации Николая в суде? Это вопрос его профессиональной совести", — отметил Солодко.

Следует отметить, что прокурор сообщил, что Тищенко в 4 утра 23 декабря обратился в медучреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца. По его словам, именно это и послужило причиной его отсутствия в суде.

Напомним, Николаю Тищенко Государственное бюро расследований объявило о подозрении в незаконном лишении свободы человека. Речь идет об инциденте, произошедшем в Днепре летом текущего года.

Тогда нардеп в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах приехал в Днепр якобы для борьбы с нелегальными колл-центрами. Эти люди напали на ветерана российско-украинской войны, бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины Дмитрия Павлова, позывной "Сын" — он гулял с женой и маленьким ребенком.

Люди из окружения Тищенко скрутили Павлова, надели на него наручники, повалили на землю и стали избивать. Позже Тищенко заявит, что Павлов якобы не служил в "Кракене", а входил в охрану т.н. "сети ботоферм" с кодовым названием "Девятки".

Правоохранительные органы вычислили людей, которые в тот день находились с Тищенко в Днепре. Один из них оказался экс-депутатом от запрещенной "ОПЗЖ" Сергеем Савченко. Также в окружении одиозного нардепа был сотрудник полиции Богдан Писаренко — впоследствии его уволили.