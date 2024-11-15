У Порошенко ответили, хотят ли видеть Залужного в своей команде

Все зависит от его личных амбиций и желаний

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный смог бы сформировать собственную политическую команду и двигаться в сторону украинской политики. Для этого необходимо лишь его желание.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. По ее словам, у Залужного все может получиться, если он захочет строить карьеру в политике нашей страны.

"Я думаю, что при том уровне доверия, который сегодня имеет Валерий Залужный, он способен сформировать собственную политическую команду и полностью двигаться в сторону украинской политики, если на то будет его воля", — отметила Сюмар.

По ее словам, Валерий Залужный всегда имел высокий авторитет в армии и был генералом, которому доверяли его подчиненные. Если бы он захотел, то смог бы построить карьеру в украинской политике. Это зависит только от его личного решения.

"Залужный имел очень высокий авторитет в армии. Нам военные говорили, что это тот генерал, которому мы доверяем. Сырский имел другую репутацию. Я не хочу называть какую. Но был страх у военных. И когда тебе обрывают телефоны и говорят, мы тому доверяем, этому нет. Ты не можешь этим не поделиться", — резюмировала Сюмар.

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Валерий Залужный — что известно

Залужный был Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года. Во время его руководства в должности ВСУ активно участвовали в войне и успешно отражали атаки российских войск.

Он имеет звание генерала и является Героем Украины. А также вошел в список 100 самых влиятельных людей в 2022 году по версии журнала Time.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Следует отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с мая 2024 года он занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.