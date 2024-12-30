Проживание на курорте и достойная зарплата: в Буковеле ищут сотрудников

Работать нужно будет с рыбой и морепродуктами

Украинцам предлагают работу на горнолыжном курорте Буковель. В частности, ищут менеджера по продажам.

Соответствующее объявление размещено на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Ищут человека для работы на условиях полной занятости, с опытом работы от 2 лет. Зарплата – 40 тысяч гривен, а после испытательного срока ставка + процент от продаж. Работать нужно будет полный рабочий день, 5/2, в офисе и на складе.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство. Отдельно будут оплачивать расходы на мобильную связь и топливо. Кроме того, компания предоставляет проживание.

От кандидата хотят видеть знание и навыки современных методик продаж и обязательный опыт работы в категории Food, а также преимуществом будет опыт работы в категории рыбы и морепродуктов. Он должен быть инициативным, целеустремленным, коммуникабельным и ответственным.

В задачи будущего сотрудника будут входить продажи морских деликатесов, активный поиск новых клиентов и развитие собственной клиентской базы. Также работодатель ожидает от него ведения документооборота, мониторинг рынка морепродуктов и конкурентов и т.д.

Как рассказывал "Телеграф", недавно в Буковеле открылась вакансия парикмахера с зарплатой в 70 тысяч гривен. Помимо основного вознаграждения, предусмотрены дополнительные бонусы.