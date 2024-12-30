Запретил носить маски и не только. В Грузии новый президент подписал репрессивные законы

Они вступают в силу сразу после подписания, а для остальной части определены разные сроки.

Назначенный президент Грузии Михеил Кавелашвили, легитимность которого не признают ни оппозиционные партии, ни предыдущий глава государства Саломе Зурабишвили, в день своей инаугурации подписал ряд репрессивных законов. За их несоблюдение будут наказываться штрафами.

Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода". Законы, принятые парламентом 13 декабря, касаются ограничений во время протестов.

Правозащитники отмечали, что нормы этих законов являются "репрессивными", "ограничительными", "карательными" и "недемократическими".

Да, уже с 30 декабря во время собраний и демонстраций в Грузии запрещается использовать пиротехнику и лазеры. За это предусмотрен штраф в 2000 лари или почти 30 тысяч гривен. Столько придется заплатить за скрытое под маской лицо.

Перекрытие дороги транспортными средствами или участие в групповой акции по полной блокаде проезжей части карается штрафом в размере 1000 лари (14 тысяч гривен) и лишением права вождения на один год.

Штраф за неполную блокаду дороги увеличился и теперь составляет 5000 лари (70 тысяч гривен). За организацию такой акции грозит штраф до 15 тысяч лари (около 210 тысяч гривен).

Рисование граффити и размещение плакатов, портящих внешний вид города, карается штрафом в 1000 лари. Повторные штрафы за это достигают 3000 лари (42 тысячи гривен).

За незаконное ношение формы МВД или "схожих на нее атрибутов" теперь штрафуют в размере 2000 лари (почти 30 тысяч гривен).

Кроме того, Кавелашвили лишил Саломе Зурабишвили государственной охраны и увеличил долю мажоритарщиков в муниципалитетах.

Он также согласовал изменения в закон о государственной службе, которые, по мнению правозащитников, упрощают увольнение работников по политическим мотивам.

Михаил Кавелашвили – что известно

Избранный "Грузинской мечтой" президент Михаил Кавелашвили принял присягу. Его избрали президентом решением избирательной коллегии 14 декабря. Кавелашвили был единственным кандидатом в президенты, которого выдвинула руководящая партия.

Оппозиционная президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить с должности, пока не будут проведены перевыборы. Впрочем, 29 декабря Зурабишвили добровольно покинула президентский дворец и заявила, что "отнимает легитимность". Кавелашвили не определяют президентом Грузии оппозиционные партии, а также европейские страны и США.

Протесты в Грузии

Все это происходит на фоне массовых протестов, которые не утихают две недели. На прошедших в конце октября парламентских выборах в Грузии первое место заняла пророссийская партия "Грузинская мечта". Она, согласно официальным результатам, набрала гораздо больше голосов, чем оппозиционные партии, однако международные наблюдатели зафиксировали ряд нарушений избирательного процесса.

В связи с этим в Грузии начались массовые протесты. Протестующие требовали провести новые выборы, а также отпустить всех политзаключенных. Однако с новой силой они вспыхнули после того, как 28 ноября правительство решило отказаться от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года и от бюджетных грантов ЕС. Протестующие обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов. С этими требованиями люди выходят на улицы, а полиция и силовики жестоко подавляют протесты.

Как сообщал "Телеграф", 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях в отношении ряда грузинских политиков. Это касается "той части власти Грузии, которая сейчас сдает страну Путину", отметил он.