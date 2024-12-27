Церковь – критическая инфраструктура? Что действительно заложено в бронирование священников, рассказал политолог

Священники в любой точке Украины причастны к войне

Бронирование священнослужителей церкви до сих пор у людей вызывает много вопросов, в частности: действительно ли власть может его отменить. Или как это объяснится на законодательном уровне, ведь церковь не является критической инфраструктурой.

Как отметил в комментарии "Телеграфу" украинский политолог Алексей Голобуцкий, вполне возможно, что такое решение власти приняли сейчас, чтобы переключить внимание общества.

По его словам, по факту решения о бронировании священников принимал Кабмин. Но оно может иметь гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд, и здесь не о влиянии церкви на общество. Пока украинцы в таком состоянии, что церковь для них не на первом месте, поэтому это решение не вызовет большого резонанса. Но все же определенная реакция будет, по мнению Голубицкого, ведь решение принимал не президент Украины Владимир Зеленский.

"Это решение, оно может быть сугубо лоббистским, чисто просто, так сказать, построено, как и все в нашей закрытой политике, на отношениях определенных людей с церковными олигархами, с церковной инфраструктурой и всем остальным. Все равно это ответственность, которая, конечно, на власти. И может быть даже от этого зависит положительный эффект в обществе", – говорит политолог.

Он добавляет, что вопрос мобилизации священников для украинцев острый, но не такой, как призыв женщин или 18-летних. Но дальнейшая судьба священнослужителей в определенной степени может зависеть от общества, ведь власть считает его реакцию и сделает выводы.

"Если они по социологии увидят, что это не популярно, то могут сказать, что у всех, кто имеет бороду больше там 10 см, всех надо забирать в армию", — говорит Голобуцкий.

Он объясняет, что священники в любой точке Украины причастны к войне, ведь они отпевают умерших военных. Понятно, что здесь риски для жизни иные, чем на фронте и в окопах.

"Сейчас я просто не могу понять, почему священников забронировали. Как они (власть — Ред.) будут объяснять, что церковь стала критической инфраструктурой или критической отраслью экономики, жизни и тому подобное. Как власть будет выходить из этого", — спрашивает политолог.

На вопрос корреспондента, каким именно церквям предоставится право бронирования и коснется ли это Московского патриархата, Голобуцкий ответил: "Это уже так детали. Да, здесь речь идет о десятках тысяч людей, но вряд ли будет распределение на московских и украинских попов".

По словам политолога, как именно власти пришли к бронированию священников не понятно, однако, вполне вероятно, что это решение инициировал кто-то из верхушки.

"Мы живем в очень сложные времена и у нас общество разделено, то есть существует урбанизированная часть, городская и сельская. Есть те, кто негативно отнесутся, а есть часть, которая в крестном ходу, бьется головой о пол в церкви и так далее, воспримет это положительно. Для кого это сделано, ответить очень сложно сейчас. Отвлекают ли украинцев? Не понимаю, от чего можно отвлекать, если сейчас все на виду у людей", — добавляет Голобуцкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Кабмин не утверждает список критических предприятий. Кто все-таки дает бронь.