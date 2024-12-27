Укр

Кто последний в очереди за саном? Украинцы отреагировали на бронирование священнослужителей

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 27 декабря 2024, 18:28

Большая часть наших сограждан против нововведения

Кабинет министров Украины разрешил бронировать от мобилизации священнослужителей, а религиозные организации внесены теперь в список критически важных.

Многие не смогли пройти мимо и оставить это событие без комментариев. "Телеграф" собрал реакцию украинцев в сети.

"Я, простите, уже совершенно ох… Еще простите, очень удивлен и обескуражен. Пане премьер-министр, да что там у вас происходит? Сперва вы забронировали всех лоббистов-общественников по каким-то неведомым причинам. Теперь по религиозным организациям тема пошла. А воевать кто будет? Кто будет защищать страну, где грантоедам и религиозным деятелям так комфортно жить и зарабатывать? Мы? Типа — второсортные? Вы когда такие решения принимаете, из чего исходите? Бо я тут сейчас открою секту свидетелей плоской земли и вся рота вступит. Демобилизуйте нас, собирайте министров и вперед — остановить оккупанта", – это крик души политолога и журналиста Кирилла Сазонова, который сейчас отдает свой долг Родине на фронте.

Бывший народный депутат Борислав Береза также раскритиковал решение правительства.

"Кто последний в очереди за саном священнослужителя? Ох, сколько сейчас появится таких. И "белая" зарплата им не нужна. Браво!", – написал он в Facebook.

Экономический эксперт и аналитик Александр Охрименко увидел в решении Кабмина возможность для коррупции.

"Новая кормушка для уклонистов", – отметил он в соцсети.

Украинский блогер Себастьян Зуб прокомментировал нововведение в ироническом стиле:

"Ну шо, начинаем верить в бога? Теперь можно бронировать всех священнослужителей, а религиозные организации отнесены к критически важным – соответствующие изменения внес Кабмин.

Кроме того, для юридических лиц – религиозных организаций для бронирования исключены ограничения по зарплате в 20 тысяч грн.

Завтра начинаю регистрировать религиозную организацию. Вот только название не придумал)) Хотите ко мне на службу?"

Комментарии в соцсетях свидетельствуют, что лишь малая часть наших сограждан согласна с бронированием священнослужителей, поскольку вера запрещает им брать в руки оружие. Остальные считают, что нововведение лишь создает возможности для новой коррупционной схемы.

Напомним, на портале "Дия" возобновили услугу электронного бронирования. Теперь критически важные предприятия могут забронировать своих работников дистанционно.

Теги:
#Украина #Мобилизация #Бронирование #Священнослужители