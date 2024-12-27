Кто последний в очереди за саном? Украинцы отреагировали на бронирование священнослужителей

Большая часть наших сограждан против нововведения

Кабинет министров Украины разрешил бронировать от мобилизации священнослужителей, а религиозные организации внесены теперь в список критически важных.

Многие не смогли пройти мимо и оставить это событие без комментариев. "Телеграф" собрал реакцию украинцев в сети.

"Я, простите, уже совершенно ох… Еще простите, очень удивлен и обескуражен. Пане премьер-министр, да что там у вас происходит? Сперва вы забронировали всех лоббистов-общественников по каким-то неведомым причинам. Теперь по религиозным организациям тема пошла. А воевать кто будет? Кто будет защищать страну, где грантоедам и религиозным деятелям так комфортно жить и зарабатывать? Мы? Типа — второсортные? Вы когда такие решения принимаете, из чего исходите? Бо я тут сейчас открою секту свидетелей плоской земли и вся рота вступит. Демобилизуйте нас, собирайте министров и вперед — остановить оккупанта", – это крик души политолога и журналиста Кирилла Сазонова, который сейчас отдает свой долг Родине на фронте.

Бывший народный депутат Борислав Береза также раскритиковал решение правительства.

"Кто последний в очереди за саном священнослужителя? Ох, сколько сейчас появится таких. И "белая" зарплата им не нужна. Браво!", – написал он в Facebook.

Экономический эксперт и аналитик Александр Охрименко увидел в решении Кабмина возможность для коррупции.

"Новая кормушка для уклонистов", – отметил он в соцсети.

Украинский блогер Себастьян Зуб прокомментировал нововведение в ироническом стиле:

"Ну шо, начинаем верить в бога? Теперь можно бронировать всех священнослужителей, а религиозные организации отнесены к критически важным – соответствующие изменения внес Кабмин.

Кроме того, для юридических лиц – религиозных организаций для бронирования исключены ограничения по зарплате в 20 тысяч грн.

Завтра начинаю регистрировать религиозную организацию. Вот только название не придумал)) Хотите ко мне на службу?"

Комментарии в соцсетях свидетельствуют, что лишь малая часть наших сограждан согласна с бронированием священнослужителей, поскольку вера запрещает им брать в руки оружие. Остальные считают, что нововведение лишь создает возможности для новой коррупционной схемы.

Напомним, на портале "Дия" возобновили услугу электронного бронирования. Теперь критически важные предприятия могут забронировать своих работников дистанционно.