Цены на сигареты в Украине могут взлететь в течение нескольких лет: сколько будут стоить уже в 2025

Сейчас акцизная ставка на табачные изделия в Украине составляет около 59 евро за 1000 штук

Европейская комиссия призывает Украину повысить акцизные ставки на табачные изделия. Если это произойдет, то будет большой рост цен на сигареты и уже в течение нескольких лет стоимость одной пачки может превысить 170 гривен.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии в рамках пакета расширения ЕС в 2024 году. Там указано, что сейчас акцизная ставка на табачные изделия в Украине составляет около 59 евро за 1000 штук, а в странах ЕС налог на сигареты превышает 90 евро и достигает 177 евро на 1000 штук.

"Что касается акцизных сборов на табачные изделия, то Налоговый кодекс Украины в целом согласован с законодательством ЕС. В дальнейшем согласовании требуются разные категории табачных изделий и ставки акцизного сбора, применяемые в соответствии с нормами ЕС", – сообщается в отчете.

Таким образом, минимальная стоимость сигарет в Украине составит:

2024 год – 92,8 грн за пачку;

2025 год – 127,4 грн за пачку;

2026 год – 142,1 грн за пачку;

2027 год – 155,8 грн за пачку;

2028 год – 173,6 грн за пачку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще весной текущего года стало известно, Верховная Рада Украины может ввести запрет продажи табачных изделий в киосках.