В Молдове ответили на угрозу "Газпрома" и объяснили, кому на самом деле РФ поставляла газ

Выплыл интересный нюанс

Уже с 1 января российская компания "Газпром" останавливает поставки газа в Молдову. Ведь в РФ считают, что "Молдовагаз" не может выполнять финансовые обязательства по действующему контракту. В Молдове уже отреагировали.

Как сообщила пресс-служба "Газпрома", компания "Молдовагаз" якобы регулярно нарушала условия договора. В данном контексте речь идет о несвоевременной оплате поставок.

"Это является существенным нарушением контракта, согласно которому Газпром ограничивает поставки до нуля кубометров в сутки, начиная с 8:00 мск 1 января", – говорится в сообщении.

К тому же, Газпром также оставляет за собой право расторгнуть контракт в одностороннем порядке и требовать компенсации за убытки и штрафы за нарушение условий соглашения.

Реакция Молдовы

В "Молдовагаз" заявили, что "приняли" решение "Газпрома" и напомнили: еще с декабря 2022 года весь поставляемый в Молдову газ перенаправлялся в ПМР (Приднестровская Молдавская Республика).

В то же время, Молдова потребляла исключительно то "голубое топливо", которое закупали на европейских и региональных рынках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Молдова объявила чрезвычайное положение на два месяца. Уже известно, что произошло.