Россияне продвинулись в Курахово и под Покровском. Как сейчас выглядит линия фронта (карта)

Тяжелые бои не останавливаются ни на день

Идет 1043-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 31 декабря, на фронте произошло 191 боевое столкновение. Россияне имели продвижения в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг мог продвинуться в Курахово. Также оккупанты имели продвижение в районе двух сел Покровского района — Соленого и Волкового, которые расположены в 14 и 12 км к западу от Покровска.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшее количество вражеских атак в течение 31 декабря произошло на Покровском направлении. Там наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий россиян. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Мирноград, Котлино, Соленое, Шевченко, Новоалександровка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Волково, Песчаное и Нововасильевка.

На Кураховском направлении защитники Украины отразили 20 российских штурмов. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Петропавловка, Дачное, Украинка, Шевченко и Курахово.

На Времевском направлении россияне совершили 11 штурмов. Бои продолжались недалеко от Константинопольского, Дачного, Разлива, Великой Новоселки и Нескучного.

Также активной российская армия была на Лиманском направлении, где она атаковала 19 раз. Россияне пытались продвинуться неподалеку от Надежды, Первомайского, Зеленой Рощи, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины, Новосергеевки.

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