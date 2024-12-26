На сияние уличных лампочек в Кривом Роге потратят немалую сумму из бюджета

Речь идет о более чем 50 млн

В Украине в конце года появляется немало интересных тендеров. Так, в Кривом Роге в следующем году хотят потратить 55 млн грн на освещение города, и это на третий год полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствует портал zakupivli.pro. Отмечается, что заказчиком выступает Департамент развития инфраструктуры города исполкома Криворожского городского совета.

Департамент хочет потратить 55 млн грн на содержание сетей наружного освещения. В договоре это указано как услуги ремонта, технического обслуживания дорожной инфраструктуры и связанного оборудования и сопутствующие услуги.

Срок исполнения указан до 31 декабря уже 2025 года, то есть в течение года администрация города будет тратить немалую сумму на освещение Кривого Рога. В то же время в документе указано "Обеспечение исполнения договора о закупке не требуется".

Более того, в перечне документов, которые победитель тендера должен предоставить, отсутствует немало пунктов относительно подозрения в коррупционных схемах, банкротстве и т.д.

Заметим, что тендер появился на портале еще 19 декабря и прием предложений открыт до 28 декабря 2024 года. А уже после аукциона будет выбран победитель, который будет обеспечивать "содержание сетей наружного освещения" за 55 млн грн в течение 2025 года.

Напомним, на подметание улиц Днепра потратят 8 миллионов долларов в следующем году.

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