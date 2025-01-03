В Днепре ожидаются масштабные отключения электроэнергии: график

По некоторым адресам света не будет с 9 утра до 5 вечера

В Днепре с 6 по 8 января пройдут масштабные отключения электроснабжения. Частной компанией ЦЕК запланировано проведение ремонтных работ электросетей.

Из-за этого без света останутся жители многих улиц в Днепре. О плановых работах сообщает пресс-служба компании.

Отключения будут осуществляться с 9:00 до 17:00 по следующим адресам.

6 января

ул. Братьев Гробцев: 28, 36, 36Г, 38, 46, 51А.

7 января

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5А;

ул. Надии Алексениенко: 108;

ул. Рабочая: 75, 77.

8 января

ул. Зимняя: 1-12, 12А, 13-18, 20;

ул. Победителей: 31-39 (нечетные), 40-47, 47А, 48-56, 58-62, 64-72 (четные);

пер. Зимний: 1-6, 8;

пр-т Александра Поля: 108;

ул. Академика Янгеля: 9, 15, 17, 22;

ул. Фабрично-заводская: 23, 23А.

Ранее мы рассказали, сколько киевляне будут платить за свет в 2025 году и вырастет ли тариф.

Также "Телеграф" сообщал, что власти так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ввели веерные отключения света в регионе вслед за отключением централизованного отопления. Это произошло после прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.