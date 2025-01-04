Кирпичная усадьба с печкой и колодцем: как выглядит дом, в котором вырос Ющенко (фото)

Все комнаты в усадьбе сохранили свой первоначальный вид

Третий президент Украины Виктор Ющенко, в которого есть резиденция в Карпатах, родился и вырос в селе Хоружевка. Там у него осталась усадьба, за которой присматривают и открывают для туристов, чтобы показать, как жил политик и его родители.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дом семьи Ющенко в Сумской области. Во время президентства он периодически посещал малую родину и способствовал ее развитию.

Как выглядит дом, в котором родился и вырос Виктор Ющенко

Бывший президент Украины родился в 1954 году в селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области в семье учителей. Его мама в местной школе преподавала физику и математику, а отец — английский язык.

Виктор Ющенко со своей мамой, Фото: Suspilne.media

Усадьба, в которой Виктор Ющенко и его брат Петро родились и выросли, выглядит небольшой и ухоженной, поскольку стала местной достопримечательностью.

Как выглядит дом Ющенко в селе Хоружевка, Фото: Suspilne.media

Журналисты "Суспільного" рассказали, что экс-президент открыл ее для туристов, оставив в доме личные вещи семьи и много фотографий. С 2005 года за усадьбой присматривает человек из райцентра.

Усадьбу семьи Ющенко открыли для туристов, Фото: Suspilne.media

Дом, где родился и вырос Виктор Ющенко, Фото: Suspilne.media

Во дворе находится колодец, возле которого, как рассказывают туристам, мама Варвара Тимофеевна благословляла сына на президентство. Внутри дома находится печка, на которой Ющенко любил читать и играть со своим братом.

Во дворике дома Ющенко есть колодец, Фото: Suspilne.media

Комнаты в доме Ющенко остались нетронутыми, Фото: Suspilne.media

Печь, на которой любил проводить время Ющенко, Фото: Suspilne.media

Виктор и Петр Ющенко оставили на малой родине свое наследие. При въезде в село расположена церковь Андрея Первозванного, которая была построена в 2007 году, а его строительство опекал Петр Ющенко. Возле церкви открыли мемориал жертвам Голодомора.

Церковь Андрея Первозванного в Хоружевке, Фото: Suspilne.media

Также с инициативы братьев Ющенко в селе открыли реабилитационный центр для детей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Также при президентстве Ющенко в селе построили дороги и провели газ.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дом Кучмы в родном селе в Черниговской области. На месте родительской хаты он возвел особняк.