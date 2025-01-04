Кирпичная усадьба с печкой и колодцем: как выглядит дом, в котором вырос Ющенко (фото)
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Все комнаты в усадьбе сохранили свой первоначальный вид
Третий президент Украины Виктор Ющенко, в которого есть резиденция в Карпатах, родился и вырос в селе Хоружевка. Там у него осталась усадьба, за которой присматривают и открывают для туристов, чтобы показать, как жил политик и его родители.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дом семьи Ющенко в Сумской области. Во время президентства он периодически посещал малую родину и способствовал ее развитию.
Как выглядит дом, в котором родился и вырос Виктор Ющенко
Бывший президент Украины родился в 1954 году в селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области в семье учителей. Его мама в местной школе преподавала физику и математику, а отец — английский язык.
Усадьба, в которой Виктор Ющенко и его брат Петро родились и выросли, выглядит небольшой и ухоженной, поскольку стала местной достопримечательностью.
Журналисты "Суспільного" рассказали, что экс-президент открыл ее для туристов, оставив в доме личные вещи семьи и много фотографий. С 2005 года за усадьбой присматривает человек из райцентра.
Во дворе находится колодец, возле которого, как рассказывают туристам, мама Варвара Тимофеевна благословляла сына на президентство. Внутри дома находится печка, на которой Ющенко любил читать и играть со своим братом.
Виктор и Петр Ющенко оставили на малой родине свое наследие. При въезде в село расположена церковь Андрея Первозванного, которая была построена в 2007 году, а его строительство опекал Петр Ющенко. Возле церкви открыли мемориал жертвам Голодомора.
Также с инициативы братьев Ющенко в селе открыли реабилитационный центр для детей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Также при президентстве Ющенко в селе построили дороги и провели газ.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит дом Кучмы в родном селе в Черниговской области. На месте родительской хаты он возвел особняк.