Глава Кремля жил очень бедно

Жизнь российского президента Владимира Путина покрыта тайнами и мифами. Однако, известно, что диктатор родился в преступном районе Санкт-Петербурга и проживал в скромной квартире.

"Телеграф" расскажет больше о жилье диктатора, в котором прошло его детство и юность.

Где жил Владимир Путин

Будущий российский диктатор вырос в районе, где действовали бандиты, а также были кровавые разборки. Детство среди такой бедности научило Путина выживать, как рассказал бывший друг изданию Mirror. Там у него начала зарождаться безжалостность и жестокость.

"Так что трудно поверить, что кто-то, кто живет в такой бедности, может стать одним из самых богатых и влиятельных людей мира. Но это, безусловно, объясняет безжалостность Владимира Путина", — говорится в расследовании.

Фото: Daily Mirror

Квартиру, в которой рос будущий глава страны-оккупанта, его семье передала "Коммунистическая партия". Это было скромное коммунальное жилье в Санкт-Петербурге, переполненное крысами. Путин охотился на грызунов и убивал их. Таким было его развлечение в детстве.

В квартире были картонные стены, а туалет его семья делила вместе с соседями. Такое жилье можно описать как хижина. Известно, что Путин входил в преступную банду, которая устраивала разборки с другими такими группировками.

Сообщается, что Путин никогда не возвращался в квартиру, где он вырос. Сейчас там живет другая семья. Журналисты пытались попасть внутрь, однако жители не захотели показывать квартиру. Также известно, что Путин учился в школе №193 Санкт-Петербурга.

Фото: Daily Mirror

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