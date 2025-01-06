В Украине идет потепление: какой регион погода порадует "плюсом"

Погода порадует жителей Украины потеплением

В центральной Украине с 6 января ожидается теплая погода. В течение текущей недели здесь будет теплый воздух из стран Африки и Средиземноморья.

Об этом в Facebook сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. По его словам, нынешняя волна аномального тепла после Нового года будет сильнее предыдущей.

"Минувшие выходные подарили черкащанам прекрасную с зимними атрибутами погоду. Температуры вернулись к своей климатической норме – казалось зима! Но из Европы следует новый атлантический вихрь. От него уже успели пострадать Ирландия, Великобритания и Норвегия, где прошли обильные снегопады", — написал Постригань.

Во вторник, 7 января, серьезных осадков не будет. Температура ночью 2º мороза – 3º тепла, днем ​​1-6º тепла. На дорогах местами гололедица.

В среду, 8 января ночью будет без осадков, днем ​​местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем ​​6-8 градусов тепла.

В четверг, 9 января, ночью местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, а днем осадков не ожидается. Температура ночью 0-2 тепла, днем ​​6-8 градусов тепла. В пятницу, 10 января, будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха покажет от +2 до +4, а днем — +8…+10 градусов.

В субботу, 11 января, погода в регионе ухудшится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в январе и феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы.