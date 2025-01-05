Украину накроет потепление, но...: какие сюрпризы принесет погода на Крещение

Синоптик озвучила прогноз погоды на 6 января

В Украине на Крещение, 6 января, ожидается теплая погода. В ближайшее время температура воздуха будет только повышаться. Однако стоит ожидать осадков в виде мокрого снега и дождя.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозам, 6 января в Украине температура воздуха будет на уровне +1.. +5 градусов.

"Теплая воздушная масса будет влажной, будут проходить атмосферные фронты. Выпадает мокрый снег с переходом в дождь — потому что потеплеет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что будет ветер южных направлений, порывистый, местами сильный.

В Киеве ожидается потепление до +2 градусов. А уже во вторник будет до +7. Также Диденко прогнозирует порывистый ветер юго-западного направления и мокрый снег с переходом в дождь.

Уже с 7 января, как говорит синоптик, в Украине ожидается +5.. +12 градусов.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, по всей стране 6 января пройдут дожди или дожди с мокрым снегом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в январе и феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы.