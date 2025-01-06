Укр

Потепления не будет? Народный синоптик дал прогноз погоды до конца января

Автор
Евгений Устименко
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Автор
Зима
Зима. Фото Коллаж "Телеграфа"

Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в последние дни января

В первые дни января 2025 года жители Украины имели возможность порадоваться непривычным теплом. Например, в Киеве в начале месяца столбики термометров достигали отметки +9 °C.

О том, какой будет погода в последнюю декаду января, рассказал народный синоптик Владимир Деркач в материале "Телеграфа": Европу засыпало снегом! Чего ждать Украине: прогноз погоды на январь и февраль от народного синоптика.

По его словам, первые пару дней будут похолодания, а дальше ожидается повышение температуры. В течение суток практически постоянно будет "плюсовая" температура, кроме ночных часов.

В середине этого отрезка высока вероятность осадков (два-три дня), заявил Деркач. В это время не стоит ожидать понижения температуры.

"В общем, январь 2025 года будет достаточно теплым как для зимы. Столбики термометров не будут опускаться ниже 15°C практически по всей территории Украины", — отметил народный синоптик.

Тем временем первая декада последнего месяца зимы, т.е, февраля, в Украине будет достаточно влажной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни нового 2025 года из-за теплой зимней погоды в Запорожье зацвела сакура.

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