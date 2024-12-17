После визита в СБУ Бойко обратился к украинцам со словами о Путине (видео)

Предыдущее видео нардепа вызвало значительный резонанс

Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в Верховной Раде Юрий Бойко, во вторник, 17 декабря, побывавший на допросе в Службе безопасности Украины, записал новое обращение. В нем он просил прощения у украинцев.

В видео, опубликованном на платформе TikTo, нардеп отметил, что не хочет, чтобы его заявление использовали РФ и глава России Владимир Путин для оправдания агрессии и нападения на Украину. В то же время он назвал Путина "военным преступником".

"Если кого-то из украинцев, воюющих на фронте или работающих в тылу на победу, оскорбили мои слова, я хочу извиниться и сказать о том, что мы все должны быть едиными, нацеленными на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения", – заявил он.

Бойко также призвал всех политиков "делать то же самое". По его словам, они должны объединять страну, людей и делали так, чтобы Украина как можно скорее победила, а враг был разбит.

Что этому предшествовало

Ранее Бойко опубликовал в соцсетях видео, на котором он рассказывал об "украинских радикалах, которые начали сносить памятники в стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить".

Оно вызвало значительный резонанс среди украинцев. В то же время в Верховной Раде предложили отозвать Бойко из Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Во вторник, 17 декабря, Бойко пришел на допрос в Службу безопасности Украины. По данным источников "Телеграфа", там он должен был подробно объяснить свои последние заявления.

Как рассказывал "Телеграф", политологи объяснили пророссийские упреки Бойко. По мнению Олеси Яхно, его заявления о "насилии над людьми со стороны радикалов" — это один из примеров того, как может развиваться внутреннее поле с точки зрения гибридных вызовов.