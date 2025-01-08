Дубинского будут судить по еще одной статье: что инкриминируют депутату

Нардеп уже имеет подозрение в государственной измене

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который в 2023 году получил подозрение в государственной измене от СБУ, вновь может предстать перед судом, на сей раз — по обвинению в организации незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. Дубинского и его бывшего помощника, который возглавляет общественную организацию, обвиняют в том, что в марте 2022 года они организовали незаконный выезд за границу брата бывшей супруги нардепа.

Родственник экс-жены Дубинского выехал в Молдову через один из пунктов пропуска.

В качестве основания для выезда из Украины пограничникам были предоставлены документы, внесенные в систему "Шлях". Это из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ.

По данным следствия, разрешение мужчина получил по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. Сам же родственник бывшей жены Дубинского, после выезда за границу фактически трудоустроился на иностранном морском судне, не осуществлял никаких перевозок для нужд ВСУ, а затем вернулся в Украину в конце 2022 года.

Государственное бюро расследований сообщает, что на самом деле этот мужчина, по указанию Дубинского, должен был приехать в Кишинев и ждать дальнейших инструкций по транспортировке личного элитного авто народного депутата. Данный автомобиль Дубинский планировал переправить из Молдовы в Австрию.

Теперь Дубинскому и его бывшему помощнику инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 7 лет.

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