Дубінського судитимуть за ще однією статтею: що інкримінують депутату

Нардеп вже має підозру у державній зраді

Депутат Верховної Ради України Олександр Дубінський, який у 2023 році отримав підозру у державній зраді від СБУ, знову може постати перед судом, цього разу за звинуваченням в організації незаконного переправлення іншої особи через державний кордон України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. Дубінського та його колишнього помічника, який очолює громадську організацію, звинувачують у тому, що у березні 2022 року вони організували незаконний виїзд за кордон брата колишньої дружини нардепа.

Родич ексдружини Дубінського виїхав до Молдови через один з пунктів пропуску.

У якості підстави для виїзду з України прикордонникам було надано документи, внесені до системи "Шлях". Це з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

За даними слідства, дозвіл чоловік отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої з ним громадської організації. Сам же родич колишньої дружини Дубінського після виїзду за кордон фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, не здійснював жодних перевезень для потреб ЗСУ, а потім повернувся в Україну наприкінці 2022 року.

Державне бюро розслідувань повідомляє, що насправді цей чоловік, за вказівкою Дубінського, мав приїхати до Кишинева і чекати на подальші інструкції з транспортування особистого елітного авто народного депутата. Цей автомобіль Дубінський планував переправити з Молдови до Австрії.

Наразі Дубінському та його колишньому помічнику інкримінують організацію незаконної переправки осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років.

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