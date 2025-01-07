Не сразу после инаугурации Трампа. Когда может появиться соглашение между Украиной и РФ - СМИ

Избранный президент США обещал положить конец войне за 24 часа

Мирное соглашение между Украиной и Россией может появиться уже до Пасхи. Однако оно может быть тяжелым для Киева.

Такое мнение высказал научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк, пишет Sky News. Издание напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны в Украине является одним из его главных международных приоритетов, когда он вступит в должность.

"Это будет невероятно тяжело для Украины. Я думаю, что люди действительно должны уважать тот факт, что это решение Украины. В конце концов это не Америка и не Британия. Я думаю, что американская сторона будет рассматривать возможность заключения какого-то соглашения точно до Пасхи", — подчеркнул Кларк.

По его мнению, все сводится к тому, "чем готов пожертвовать президент Путин, особенно в таких районах, как Курск, а также, к сожалению, насколько готов пожертвовать президент Зеленский".

Напомним, что стали известны детали плана Кита Келлога, которого избранный президент США выдвинул на должность спецпредставителя по Украине и России, по заморозке войны в Украине. В частности, речь идет о прекращении изоляции России. В свою очередь глава России Владимир Путин отверг мирный план, который разрабатывает команда Трампа.