Кому не придется проходить ВВК в 2025 году

Некоторых мужчин с отсрочкой не могут отправить на медкомиссию

В 2025 году мобилизация в Украине продолжится, и военнообязанные граждане по-прежнему должны проходить ежегодную военно-врачебную комиссию (ВВК), определяющую их пригодность к службе. Однако существуют категории украинцев, которые освобождаются от этой обязанности.

Это регламентировано постановлением Кабинета Министров Украины №675, предусматривающим четкий перечень исключений. От прохождения ВВК освобождаются:

мужчины в возрасте 18-25 лет, не служившие на срочной службе или не окончившие военную кафедру. Их направляют на медицинское освидетельствование только в случае добровольного желания поступить на военную службу;

забронированные граждане, получившие временное освобождение от призыва из-за занятости в ключевых отраслях экономики или обороны;

мужчины, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам.

Также отправить на медкомиссию не могут мужчины, исключенные из воинского учета. Это касается граждан, которые:

достигли предельного возраста для нахождения в запасе;

исключены из-за состояния здоровья;

осуждены за тяжкие преступления.

Напоминаем, что некоторым украинцам нужно обязательно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года. Речь идет о мужчинах, ранее имевших статус "ограниченно пригодный".

Закон №3621-ІХ, который вступил в силу 4 мая 2024 года, отменил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии оценки пригодности к военной службе. Документ также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии военнообязанными, которых это касается.

После принятия изменений актуальны следующие статусы:

пригодный к военной службе;

пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;

временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;

непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

полностью непригоден к военной службе.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года. Даже людей с отсрочкой берут на службу.