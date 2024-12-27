Укр

Кому не придется проходить ВВК в 2025 году

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
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Медосмотр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторых мужчин с отсрочкой не могут отправить на медкомиссию

В 2025 году мобилизация в Украине продолжится, и военнообязанные граждане по-прежнему должны проходить ежегодную военно-врачебную комиссию (ВВК), определяющую их пригодность к службе. Однако существуют категории украинцев, которые освобождаются от этой обязанности.

Это регламентировано постановлением Кабинета Министров Украины №675, предусматривающим четкий перечень исключений. От прохождения ВВК освобождаются:

  • мужчины в возрасте 18-25 лет, не служившие на срочной службе или не окончившие военную кафедру. Их направляют на медицинское освидетельствование только в случае добровольного желания поступить на военную службу;
  • забронированные граждане, получившие временное освобождение от призыва из-за занятости в ключевых отраслях экономики или обороны;
  • мужчины, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам.

Также отправить на медкомиссию не могут мужчины, исключенные из воинского учета. Это касается граждан, которые:

  • достигли предельного возраста для нахождения в запасе;
  • исключены из-за состояния здоровья;
  • осуждены за тяжкие преступления.

Напоминаем, что некоторым украинцам нужно обязательно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года. Речь идет о мужчинах, ранее имевших статус "ограниченно пригодный".

Закон №3621-ІХ, который вступил в силу 4 мая 2024 года, отменил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии оценки пригодности к военной службе. Документ также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии военнообязанными, которых это касается.

После принятия изменений актуальны следующие статусы:

  • пригодный к военной службе;
  • пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;
  • временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;
  • непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
  • полностью непригоден к военной службе.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года. Даже людей с отсрочкой берут на службу.

Теги:
#Мобилизация #ВВК #Исключен из учета