В украинском супермаркете продают аромат хлеба за 700 гривен (видео)

Аромат может держаться до 10 недель

В супермаркете "Сільпо" продают ароматические свечи с запахом хлеба. Горит она 45 часов, однако цена поражает — одна свечка стоит почти 600 гривен.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok на странице shop.oholic. Соевая свеча с ароматом хлеба "Альзас" стоит 599 гривен, а аромадифузор на 100 мл с таким же ароматом — 699 гривен. В среднем аромадифузор такого объема "работает" до 10 недель.

На сайте "Сільпо" указано, что производитель свечей и аромадифузоров с ароматом хлеба "Альзас" украинский — "Лавка традиций". Отмечается, что они пахнут "домом, в котором выпекают хлеб, пшеничным полем, хрустящей запеченной корочкой, закваской и теплом".

В комментариях удивляются такой цене. Некоторые пишут, что закупаются продуктами на 300 гривен, а за свечу надо отдать 600. Кто-то восхищается ароматом, а есть и те, кто пишет, что из-за него будет постоянно хотеться есть.

К слову, в Украине продают собаку с необычной окраской по цене машины. За 3 тысячи евро вашим может стать милый черно-белый пудель. Или автомобиль – по этой же цене можно приобрести, например, Daewoo Lanos.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Киеве продают особенного кота за 200 тысяч гривен. Речь идет о британском короткошерстном золотистом шиншилловом коте.