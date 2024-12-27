Украинцам предлагают работу на Закарпатье с бронированием, жильем и стабильной зарплатой
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Кандидату предлагают вакансию с бронированием, проживанием и зарплатой
Гражданам Украины, которые не выехали за границу, предлагают вакансию с обучением, бронированием от мобилизации, выплатой зарплаты и условиями проживания. В Закарпатской области ищут оператора технического оборудования на производство пищевой продукции.
Данная вакансия опубликована на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Производство расположено в Ужгороде — там ищут специалиста с опытом работы в пищевой промышленности.
Работа является постоянной, с посменным графиком. От кандидата требуются:
- порядочность;
- пунктуальность;
- готовность обучаться;
- отсутствие вредных привычек.
Работодатель предлагает официальное трудоустройство, полный соцпакет и конкурентную зарплату (от 21 000 до 23 000 гривен — Ред.), бронирование от мобилизации, жилье со всеми условиями (для кандидатов из других регионов Украины — Ред.).
Также в описании к вакансии говорится, что в Ужгороде нет комендантского часа и до города не долетают российские снаряды. Компания предлагает бесплатный переезд в город, в том числе, с семьей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что ищут продавца в магазин продовольственных товаров в Буковеле, обещают зарплату от 15 до 35 тысяч гривен в месяц.