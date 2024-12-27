Украинцам предлагают работу на Закарпатье с бронированием, жильем и стабильной зарплатой

Кандидату предлагают вакансию с бронированием, проживанием и зарплатой

Гражданам Украины, которые не выехали за границу, предлагают вакансию с обучением, бронированием от мобилизации, выплатой зарплаты и условиями проживания. В Закарпатской области ищут оператора технического оборудования на производство пищевой продукции.

Данная вакансия опубликована на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Производство расположено в Ужгороде — там ищут специалиста с опытом работы в пищевой промышленности.

Работа является постоянной, с посменным графиком. От кандидата требуются:

порядочность;

пунктуальность;

готовность обучаться;

отсутствие вредных привычек.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, полный соцпакет и конкурентную зарплату (от 21 000 до 23 000 гривен — Ред.), бронирование от мобилизации, жилье со всеми условиями (для кандидатов из других регионов Украины — Ред.).

Также в описании к вакансии говорится, что в Ужгороде нет комендантского часа и до города не долетают российские снаряды. Компания предлагает бесплатный переезд в город, в том числе, с семьей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ищут продавца в магазин продовольственных товаров в Буковеле, обещают зарплату от 15 до 35 тысяч гривен в месяц.