Придется ли платить штраф, если не встал на учет в 17 лет: нардеп объяснил

Стать на вонский учет впервые можно дистанционно

В четверг Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Комментируя документ, член оборонного комитета Совета Федор Вениславский подчеркнул, что подростки, которые не станут на воинский учет в 17-летнем возрасте, должны будут заплатить штраф.

Сумма взыскания будет составлять 17 тысяч гривен для тех, кто нарушит сроки регистрации. Законодательство требует от всех юношей стать на учет призывников в течение первой половины года, когда им исполняется 17, передает "Эспрессо".

Парламент принял закон, упрощающий процедуру постановки на учет этой категории граждан. До 31 августа 2024 зарегистрироваться можно через электронные сервисы, не посещая ТЦК лично.

В частности, для постановки на учет доступны "Резер+", "Армия+" и приложение "Действие". Вениславский подчеркнул, что такой возможностью могут воспользоваться и те юноши, которые сейчас находятся за пределами Украины.

В то же время, после 31 августа 2024 года стать на учет можно будет только после самостоятельного прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. "Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, исключающих привлечение к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к ответственности", – пояснил народный депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о воинском учете 17-летних. В частности, мы рассказали, о каких деталях и нюансах нужно знать.