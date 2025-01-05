Над Запорожьем пролетел пассажирский самолет? Зафиксирован загадочный российский борт (карта)

Подобные случаи происходят не впервые

Над Украиной в очередной раз заметили загадочный гражданский самолет. Это произошло в четверг, 2 января.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Около 10:50 UTC (13:50 по Киеву) над Бердянском был зафиксирован самолет Boeing 737-8MC российской компании "Победа".

Самолет с бортовым номером RA-73232 следовал рейсом PBD343 из Сочи в Уфу. Однако его маршрут проходил через Украину, над которой небо закрыто.

Самолет "пролетел" недалеко от Запорожья. А уже в 14.10 по киевскому времени появился уже над территорией РФ. Затем он успешно приземлился в аэропорту Уфы.

Стоит напомнить, что такие странные полеты над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, в ноябре этого года появилась информация о том, что на западе страны украинцы могли видеть самолет. По словам очевидцев, борт походил на пассажирский. И это при том, что полеты гражданской авиации над Украиной до сих пор не разрешены.