В новогоднюю ночь над Украиной заметили пассажирский самолет из Беларуси (карта)

Борт резко изменил курс

В небе над Украиной продолжают фиксировать загадочные пассажирские самолеты. Без странных инцидентов не обошлось и в новогоднюю ночь.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Его системы зафиксировали самолет Embraer E195LR белорусской авиакомпании "Белавиа", который выполнял рейс Тбилиси-Минск.

В ночь на 1 января летательный аппарат с бортовым номером B2736 якобы нарушил воздушное пространство Украины в районе временно оккупированной Луганской области и долетел почти до Донецкой.

После этого самолет резко изменил курс на восток и вылетел из Украины.

Следует напомнить, что такие странные "полёты" над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что над Украиной зафиксировали целый рой пассажирских самолетов. А загадочный российский борт пролетел почти через всю страну.