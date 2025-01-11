"Обязательно выстоим": Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Байденом

Зеленский поблагодарил США и персонально Байдена за поддержку независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января провел телефонный разговор с действующим президентом США Джозефом Байденом. Среди прочего обе стороны обсудили новый пакет санкций США против российской энергетики, который нанесет масштабный удар по способности РФ финансировать войну против Украины.

Об этом сам Зеленский написал в своем Telegram. Президент подчеркнул большую важность этих санкций, поскольку российский режим сейчас получает болезненный удар по самому уязвимому месту – кошельку.

"Очень важно, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту России и по таким компаниям, как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", которые аккумулируют деньги лично для Путина. Он должен чувствовать цену своей войны, теряя деньги из своих кошельков. Благодарен Америке, обеим партиям, обеим палатам Конгресса, поддерживающим вполне справедливое давление на Россию за неспровоцированную и преступную агрессию", – отметил он.

Также президент поблагодарил США и персонально Байдена за поддержку независимости Украины, оказание помощи для борьбы против российских окупантов и за "консолидацию международного сообщества":

"Вместе мы создали глобальную коалицию защитников свободы и принципов международного мира и безопасности. … Обязательно выстоим и достигнем устойчивого мира для наших людей и страны", – добавил он.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и танкеры, занимающиеся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России) и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнившие ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.