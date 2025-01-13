В Києві п'яні батьки ледь не заморозили дворічну дитину: чим закінчилася історія

Копи викликали "швидку" та ювеналів

Вночі у понеділок, 13 січня, патрульні поліцейські натрапили на візочок з дитиною просто посеред тротуару.

Інцидент стався у Деснянському районі Києва. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Дворічна дитина сильно замерзла. А неподалік, як виявилося, "відпочивали" ймовірні батьки – добряче підігріті алкоголем.

Поліцейські швидко забрали малечу в службове авто, щоб зігріти й заспокоїти. А щоб переконатися, що з дитиною все гаразд, викликали "швидку".

Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує. Також патрульні зателефонували ювеналам, які тепер займаються з’ясуванням усіх обставин цієї ситуації.

Нагадаємо, у мережі поширюють імена неповнолітніх, які оскандалились у Києві. Підлітки поводились зухвало і перекривали рух на вулицях міста, щоб покурити. Імовірніше, це були діти депутата ОПЗЖ, мера та бізнесмена.