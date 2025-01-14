В России запретили народную республику, которая существовала только в украинских мемах

Еще и провозгласили ее террористической

В России запретили и объявили террористической так называемую Белгородскую Народную Республику (БНР), фактически никогда не существовавшую.

Об этом говорится на сайте ФСБ России в Едином федеральном списке организаций, включая иностранные и международные организации. В документе движение БНР названо структурным подразделением международной организации "Форум свободных государств пост России".

Верховный суд России 22 ноября 2024 года признал БНР террористическим движением, решение вступило в силу 28 декабря. В то же время, чем занимается БНР по мнению РФ и кто туда входит не известно.

Заметим, что фактически БНР — это мем, возникший в украинской сети, когда в Белгородской области и других приграничных районах происходила совместная операция российских добровольцев в составе РДК, Сибирского батальона и легиона "Свобода России". Это название создано по аналогии с ДНР и ЛНР, которые Россия оккупировала с 2014 года.

Даже в Википедии отмечено, что название "Белгородская Народная Республика" происходит от так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" — сепаратистских террористических образований, созданных при поддержке России. В украинских соцсетях долгое время шутили о том, что БНР — это сатира на войну на востоке Украины 2014 года, которая привела к провозглашению "ДНР" и "ЛНР".

Впервые о БНР вспомнил украинский блогер и активист Сергей Стерненко, когда 1 апреля 2022 года опубликовал у себя в телеграмм-канале скриншоты из статьи, в которой говорилось, что жители Белгорода должны собраться на референдум о "самоопределении Белгородской Народной Республики".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд громких заявлений. По его словам, в США "на каждом шагу бедность".