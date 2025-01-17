Хорошее прибавка к пенсии. Пенсионерам предлагают работу с возможностью выезда за границу и удобным графиком

Есть возможность работать в собственном или соседнем районе

В Украине открыто немало вакансий для пенсионеров. Пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать прибавку к пенсии. К примеру, в Днепре ищут клинеров (уборщиков) — на работу готовы взять пенсионера, студента, человека с инвалидностью.

Соответствующее предложение размещено на сайте поиска и подбора персонала. Работодатель обещает заработную плату от 18 000 до 26 400 плюс бонусы. Работа возможна как на условиях полной, так и неполной занятости.

На работу нужны ответственные, внимательные, честные, самостоятельные и смелые люди. Также нужно иметь желание учиться и развиваться.

Со своей стороны, компания предлагает зарплату от 900 до 1200 грн в день. Также работодатель оплачивает проезд, за качественную работу сотрудники получают чаевые от клиентов. Есть возможность работать в собственном или соседнем районе.

Работа дает возможность быстрого роста: от клинера до бригадира или офисной должности. Также есть вариант работы в Чехии и других странах ЕС. Тем, кто не имеет опыта в такой работе, предлагают обучение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти главных вакансиях, которые чаще всего искали украинцы в 2024 году. Также есть и такие, на которые найти работников было труднее всего.