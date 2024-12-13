Скандальная глава МСЭК Крупа "наварила" миллионы на подарке от племянника

Расследование дела еще продолжается

Скандальная руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, которую арестовали по обвинению в незаконном обогащении, в 2017 году получила в дар магазин. Недвижимость подарил чиновнице ее племянник.

Об этом говорится в материалах дела. Отмепчается, что в 2017 году стоимость магазина площадью 103 кв. м составляла более 200 тысяч гривен.

Также в материалах указано, что уже во время полномасштабной войны в 2022 году Крупа продала этот магазин. Однако сума сделки была в 90 раз больше – 18 миллионов гривен.

Напомним, 4 октября 2024 года правоохранители обнаружили у Крупы 6 миллионов долларов наличными. Позже она заявила, что из этой суммы ее персональными средствами являются только указанные в декларации. Другие, по словам чиновницы, принадлежат другим лицам.

7 октября Печерский райсуд Киева отправил чиновницу под стражу. 21 ноября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила Крупу под стражей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у Татьяны Крупы были обнаружены значительные суммы в польских банках. Как оказалось, сотни тысяч долларов она положила на счет еще в 2022 году.