Гинеколог с Полтавщины спас 23 беременных в селе, а солдат из Винницкой области два года не выйдет из больницы: как люди ведутся на фейки и кому это нужно

С помощью фейков в соцсетях враги собирают чувствительную информацию, продвигают манипуляции и деструктивные нарративы

Утром открыла ленту Facebook, и мне сразу выпало сообщение черными буквами на желтом фоне для привлечения внимания о том, что в торакальном отделении Одесской клинической больницы после ранения лежит 54-летний Николай Данилюк из села Новая Гребля Калиновского района Винницкой области. И внизу — просьба к читателям распространить пост (выделено крупным шрифтом): "Пусть родные знают, что он жив".

О потерянной запятой перед "что" умолчим. Неточное название медучреждения также простим — официального названия "Одесская клиническая больница" не существует. В Одессе не одна больница имеет статус клинической: областная, несколько городских, на железнодорожном транспорте. То есть, куда звонить родственникам, неизвестно.

Самого автора мне установить не удалось. Известно лишь, что впервые объявление о розыске Николая Данилюка появилось на странице "Молитва" еще 28 декабря 2022-го, но публикации до марта 2023-го на ней не отображаются. К сведению, страница была создана в марте 2022 года, то есть "под войну", и изобилует патриотическими постами, объявлениями о розыске пропавших без вести, а также вымышленными историями, цель которых — выдавить у читателей слезу или другие эмоции, лишь бы они поставили лайк, прокомментировали сообщение и поделились публикацией. Как известно, чем больше всего такого, тем больше у автора контента охват аудитории. В настоящее время страница имеет 224 тысячи читателей. Не уверена, что все они проверяли ее прозрачность, а если бы проверили, увидели бы, что она администрируется из Армении. Хотя это может быть элементарным прикрытием и за "Молитвой" стоят россияне.

Фейковым постом 2022 года поделились 267 тысяч раз

Портал НотаЕнота, который занимается опровержением распространяемых в инфопространстве фейков и лживых сообщений, отмечает, что "страница "Молитва" руководит по меньшей мере шестью группами с названиями: "Пошук зниклих 💙💛", "Україна сьогодні", "Доброго вечора, ми з України!", "Пошук людей під час війни", "Сильная Украина", "Пошук людей/Поиск людей". Все эти группы имеют ряд других модераторов из Армении, Индонезии, Вьетнама и т.д. В некоторых группах, созданных страницей "Молитва", через администраторов продвигаются и другие страницы. Например, "Украина — Победа".

Таким образом собирают информацию о наших защитниках, их родных, а также о том, где и при каких условиях военный последний раз выходил на связь. К слову, сведения об украинских военных "Молитва" берет из открытых источников, то есть со страниц родственников/знакомых воинов.

Что делают враги с этой информацией? Наверняка, используют в своих интересах. А обманутые украинцы так просто, на одних эмоциях, выдают людей, которые стали на защиту Родины.

Николай Данилюк, родственников которого разыскивает Facebook, давно вернулся в семью

Так вот, воспользовавшись указанным адресом раненого, "Телеграф" связался со старостой села Новая Гребля в Винницкой области Наталией Головач.

– Да, Николай Данилюк – наш житель, многодетный отец, – подтвердила она. — Мужчина действительно воевал, получил ранение, лечился в Одессе. После этого снова отправился на фронт, снова был ранен и признан ВВК негодным к военной службе. Сейчас он с семьей проживает в селе.

По словам Наталии, сообщение, что Николай Данилюк якобы находится на лечении в Одессе, вирусится в Facebook с периодичностью раз в полгода. Говорит, актив села опровергает эту информацию, обращая внимание пользователей соцсетей на дату ее создания и на неактуальность, но ее как будто кто-то специально продвигает через определенные промежутки времени.

Сообщение, которое мне попалось на глаза, я увидела в новостной ленте своей одноклассницы. Это был репост сообщения от мужчины, представляющегося в соцсетях болельщиком киевского "Динамо" с дипломом Львовской политехники. Честно говоря, ужаснулась, увидев, что давно неактуальную информацию перепостило более 11,5 тысячи жалостливых, но невнимательных граждан. А у каждого из них найдется несколько подписчиков, которые не задумываются над тем, что распространяют.

Таким образом, к вечеру еще несколько моих фейсбучных друзей "подбросили" мне "новость" на желтой плашке о розыске родственников Николая Данилюка.

Хорошо, что Николай вернулся с войны. Но ведь мы не знаем, сколько может быть подобных истории с другим финалом. А то и придуманных. Это, как минимум, отвлекает внимание тех, кто приходит в соцсети, чтобы сказать или узнать что-то важное, пообщаться на разные острые темы.

Вообще в том, чтобы разыскивать родню раненого бойца, если известны его данные, включая адрес проживания, логики нет. Врачи вряд ли будут использовать для этого соцсети. Да еще два года подряд. Разве не бред? Но наши неосторожные люди упорно продолжают делиться подобными "бородатыми" новостями, потому что хотят "помочь" защитнику, считая, что этим делают ему добро.

Людям лень даже почитать комментарии, которые раскрывают правду. Такое впечатление, что многих поразил некий вирус, который уничтожил критическое мышление. Многим важно быстро наставить лайков и распространить непроверенные данные в соцсетях. Именно на это и рассчитаны подобные вбросы. Кто там будет обращать внимание на дату "выпуска" новости?

Врач-герой Шмонько с лицом порноактера

Кстати, открыв профиль мужчины, распространившего пост о бывшем воине ВСУ Николае Данилюке, я обнаружила на его странице еще одну типичную приманку, которая недавно заполонила Интернет. А именно, сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) видео военного с полупустой тарелкой в руках и подписью: "Сегодня у меня День Рождения, ни торта, ни цветов, и некому поздравить… одни буряки и картошка. В это время в следующем году я буду со своей семьей".

Это фото военного явно сгенерировано искусственным интеллектом

И это, похоже, тоже сгенерировано ИИ

Картинки счастливых супружеских пар, близнецов-именинников, военных, которых никто не поздравил с личным праздником, — все это "ягодки" одного поля, с помощью которых российские пропагандисты собирают данные для проведения ИПСО и дезинформационных кампаний.

"Счастливая супружеская пара" от ИИ

В последнее время вражеские фейкоделы активно продвигают "героев Украины, о которых не скажут в новостях".

Не так давно в соцсетях гуляла история, появившаяся на аккаунте "Герои нашего времени" об отважном молодом враче-гинекологе Александре Шмонько из села Лобкова Балка Полтавской области, который во время пожара в местной больнице ценой собственной жизни спас ни много ни мало — 23 беременные женщины.

Хорошая история, но ведь полностью лживая. В том селе бывшего Хорольского, а теперь Лубенского района, согласно переписи 2001 года, проживало всего… 59 человек. Родильного же отделения в нем отродясь не было.

Но особую "пикантность" вымышленной истории придает фотография американского порноактера Джонни Синса, которого фейкоделы выдали за Александра Шмонько.

Порноактеры в роли гинеколога и медсестры из Украины

Я снова-таки проверила, есть ли человек с таким именем и фамилией на Полтавщине, и сервис проверки не обнаружил ни единого. К слову, только 74 человека в Украине носят фамилию Шмонько.

Но если вы думаете, что на этом фантазия пропагандистов исчерпалась, то вы ошибаетесь. Они еще придумали, что все спасенные роженицы назвали родившихся детей в честь своего спасителя — Александрами.

"Лайк и низкий поклон Герою", — просят авторы фэнтези. А с этим у подписчиков, конечно же, задержки нет.

Между тем, по данным Центра стратегических коммуникаций, аккаунт "Герои нашего времени", который рассказывает об украинцах, якобы совершивших героические поступки, имеет 39 тысяч фолловеров, а его контент набирает кое-где по 100—400 тысяч просмотров. Хотя истории без всякой конкретики и логики, часто без географической привязки, а люди с вымышленными фамилиями, а то и вообще без них.

Подобные сообщения вызывают сильные эмоции и стимулируют людей к реакции, благодаря чему получают огромный охват и помогают продвигать страницы или аккаунты.

Часто подобные тексты, фото и видео распространяются ботами, цель которых – создать площадки для продвижения манипуляций. Это может быть опасно, ведь через собранную аудиторию продвигаются деструктивные нарративы, выгодные России. К тому же подобные страницы могут содержать вредоносные ссылки, ведущие к мошенническим сайтам", — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.