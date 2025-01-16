Как хороший смартфон. В Украине продают "золотых" морских свинок (фото)

Эта порода считается одной из старейших среди морских свинок и часто используется для выставок

В Украине люди продают много вещей, животных, исторических построек и даже игры "Тамагочи". Появилась информация, что теперь продают породистых морских свинок.

Соответствующее объявление появилось на сайте купли-продажи. Цена животного очень высока.

В описании объявления указали, что морская свинка — это самец кремового цвета. Порода английский селф. Цена 500 евро (21 774 грн).

"Без породных недостатков. Питомник является членом клуба UCC, пропагандирует правильное содержание животных. Отправка по Украине", — говорится в сообщении.

Что интересно, стоимость такого животного можно сравнить с ценами на новые смартфоны. Еще наверняка можно купить хороший повербанк или чехлы.

Что известно о породе морских свинок

Английский селф (English Self) – это порода морских свинок с однотонной окраской без каких-либо узоров или пятен.

У них шерсть короткая, гладкая и блестящая. Окрас может быть разным: черный, белый, шоколадный, золотистый, кремовый и другие цвета. Шерсть должна быть равномерно окрашена по всему телу. Глаза и уши соответствуют стандартным породным характеристикам.

Эта порода считается одной из старейших среди морских свинок и часто используется для выставок. Английские селфы хорошо подходят как для начинающих, так и для опытных владельцев, поскольку они неприхотливы в уходе и носят приятный характер.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам продают очень дорогие куры с необычной окраской. Цена таковых потянет половину минимальной зарплаты.