Можно зарабатывать до 50 тысяч грн путешествуя: пенсионерам предлагают интересную работу

Претендентам необходимо иметь необходимые документы и опыт работы в Европе'

Международная логистическая компания с собственным автопарком разыскивает кандидатов на вакансию водителя-международника категории СЭ. Готовы взять пенсионера, человека с инвалидностью или женщину.

Но, кроме соответствующего водительского удостоверения, претендент должен иметь опыт работы в Европе. Интересная вакансия появилась на популярном сайте по поиску работы.

Работодатель отмечает, что работа только по-белому и в одинарном экипаже. Нужно перевозить грузы на седельном тягаче с тентовым полуприцепом.

Также в обязанности водителя входит контроль технического состояния транспорта и бережное отношение к нему.

Кандидат должен иметь права категории СЕ, заграничный биометрический паспорт и чип-карту. Также обязателен опыт работы на Европу или в Европе от 1 года.

Компания готова взять женщину с опытом работы, пенсионера или человека с инвалидностью и предлагает достойную заработную плату.

Ставка составляет 45 000 — 50 000 гривен в месяц и формируется из 1700 грн в день по Украине и 2000 грн в день за границей. Отмечается, что выплаты производятся дважды в месяц.

Ранее мы рассказали, что в Запорожье предлагают вакансии продавца-консультанта в секс-шопе, которая, в том числе, доступна и для студентов. В месяц сотруднику обещают платить от 35 до 50 тысяч гривен.