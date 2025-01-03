Возьмут даже студента: в Буковеле предлагают работу с проживанием на курорте
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Компания готова взять как опытных специалистов, так и студентов
Украинцам предлагают работу на горнолыжном курорте Буковель. В частности, ищут разнорабочего для выполнения фасадных строительных работ.
Работники предлагают бесплатное жилье на время трудоустройства. Подходящее объявление размещено на популярном сайте поиска работы.
Компания готова принять как опытных специалистов, так и студентов. Вакансия подразумевает полную занятость на строительных объектах курорта. Заработная плата составляет от 25 до 27 тысяч гривен.
От кандидатов ждут дисциплинированности, коммуникабельности и трудолюбия. Основные обязанности включают в себя выполнение подсобных задач на фасадных работах.
Место работы расположено на территории курорта Буковель. Для уточнения деталей и подачи заявки желающие могут обращаться непосредственно к работодателю.
Недавно одна из гостиниц в Буковеле искала повара. Потенциальному работнику предлагали почти такую же заработную плату – от 24 до 27 тысяч гривен. Но в этом случае было условие, что кандидат должен быть старше 20 лет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Буковеле предлагают работу студентам с достойной зарплатой. С ней можно и поработать и отдохнуть во время курортного сезона.