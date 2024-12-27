Никто не хочет отдыхать на помойке: на еще один российский курорт отказались ехать туристы

Но море снова и снова выбрасывает его на побережье

В популярном в России курортном городе Анапа в Краснодарском крае отменилось 90% бронирований отелей на новогодние праздники из-за экологической катастрофы. Пляжи города и окрестностей покрыты мазутом, которое выбрасывает на берег Черное море после аварии двух российских танкеров "Волганефть-212" и "Волганефть-239".

"Ведь какая главная цель людей поехать зимой в Анапу? Это подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов по всему побережью", — заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, чьи слова цитируют росСМИ.

Более того, он считает, что и летний сезон 2025 года также находится на грани срыва. Тут свою роль играют хозяева отелей, которые не предоставляют возможность раннего бронирования без удержания средств при ее отмене. Если бы такая возможность была, туристы уже в конце февраля начали бы бронировать отели, надеясь, что спасатели справятся с ликвидацией разлива мазута.

Напомним, два российских танкера с почти 10 тысячами тонн мазута затонули в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. Из-за повреждений корпусов судов в море вытекло большое количество мазута, образовавшее на воде большое нефтяное пятно. По оценкам международной организации Greenpeace, загрязнение такого масштаба может стать одной из самых больших экологических катастроф в Черном море.

Как сообщал "Телеграф", Согласно прогнозу Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ) с использованием модели NOAA GNOME (General NOAA Operational Modeling Environment) до 31 декабря 2024 нефтяное пятно в акватории Черного моря будет расширяться. С 28 по 29 декабря будет наблюдаться образование отдельных очагов загрязнения в районе Таманского полуострова и соседних акваторий. Концентрация мазута будет уменьшаться в центральной части пятна, однако высококонцентрированные участки будут сохраняться у побережья.