Суд дал реальный срок за СОЧ и отправил солдата в тюрьму, хотя тот и раскаялся

Раскаяние не помогло

Пять лет лишения свободы получил солдат, который самовольно оставил часть (СОЧ) во время действия военного положения. Военнослужащий находился в самоволке почти 8 месяцев – с февраля по октябрь 2024 года.

Мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся, однако суд все равно назначил реальный срок. Об этом стало известно из приговора Житомирского районного суда.

По материалам дела, солдат проходил службу по призыву во время мобилизации в воинской части, которая дислоцировалась в Житомирской области. 20 февраля 2024 в 6:10 он без разрешения командиров и без уважительных причин покинул расположение части. Вместо выполнения служебных обязанностей мужчина проводил время по своему усмотрению.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном. Суд учел это как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств по делу не было обнаружено.

За самовольное оставление воинской части в условиях особого периода предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Суд назначил минимальный срок – 5 лет заключения.

В срок отбывания наказания отнесут период предварительного заключения с 29 октября 2024 года. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Напомним, ранее Телеграф писал, что украинца с умственной отсталостью обвинили в уклонении от мобилизации. Человек получил шесть повесток на отправку в воинские части, и не явился за пятью из них.