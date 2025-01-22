Генералы ВСУ под судом: в чем суть дела и почему разразился скандал

Судебное дело над военными обещает быть громким

Топ новостью этих дней является задержание трех бывших командиров – двух генералов и полковника, защищавших Харьковщину прошлой весной. Они, по мнению Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, приложили недостаточно усилий, чтобы остановить врага, и даже проявили халатность, что привело к захвату части региона, потерь личного состава и техники. В защиту военных, которым в случае доказательства вины грозит тюремный срок, стали как их армейские коллеги, так и представители общественности, волонтеры, политики. Среди прочих с их стороны звучат мнения, что уголовное преследование представителей ВСУ в разгар войны повлияет на мотивацию действующих командиров.

"Телеграф" собрал информацию о фигурантах дела, их боевом пути и разобрался, в чем суть громкого дела.

Правоохранители отреагировали на прорыв обороны в Харьковской области

События в Харьковской области, которые стали основой уголовного дела, разворачивались прошлой весной, когда россияне накапливали силы на этом направлении и запускали одиночные ДРГ. На тот момент возглавлял оперативно-тактическую группировку войск "Харьков" бригадный генерал Юрий Галушкин (назначен на должность всего за месяц до этого – Авт. ). Полноценную сухопутную наступательную операцию после артподготовки россияне начали утром 10 мая 2024 года в районе Волчанска. На этом направлении держала оборону 125 отдельная бригада территориальной обороны во главе с генерал-лейтенантом Артуром Горбенко и другие приданые подразделения, в том числе 415 отдельный стрелковый батальон 23 ОМБр, которым командовал полковник Илья Лапин.

Россияне смогли прорвать оборону и через несколько дней продвинулись "на расстояние от 5 до 10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем их остановили украинские силы". Так описывал ситуацию лично президент Украины Владимир Зеленский 18 мая. Летом и осенью прошлого года бои с переменным успехом на этом направлении не прекращались, в частности, в сентябре ГУР Минобороны провело успешную операцию по освобождению Волчанского агрегатного завода. Но полностью выбить врага с севера Харьковской области украинской армии не удалось и сегодня.

Так сейчас выглядит ситуация на Харьковщине

Еще в первые дни наступления россиян в публичном пространстве живо обсуждали ситуацию на этом направлении фронта. От военных, также находившихся в этой "горячей точке" стало известно, что некоторые подразделения вроде бы "оставили позиции и отступили, сдав рубежи". Об этом, в частности, на своей странице в Facebook писал военнослужащий Денис Ярославский. "Много вопросов к тем, кто оставил позиции, но судить их могут только те, кто хоть раз ощущал на себе бесконечный прилет артиллерии и полуторатонных КАБов", – отметил командир подразделения ВСУ, подчеркнув что оперативно были приняты кадровые решения (13 мая 2024 Юрия Галушкина в должности ОТУ "Харьков" заменил Михаил Драпатый — Авт.). При этом он отметил, что больше вопросов у него возникает к тем, кто отвечал за фортификационные сооружения первой линии.

В 125-й бригаде оперативно опровергали обвинения в неготовности к отражению наступления и отступления с позиций, отмечали героизм своих воинов и просили прекратить информационные атаки на подразделение.

В 125 бригаде об отступлении и неготовности говорили в контексте ИПСО

Хотя на тот момент ДБР уже открыло уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 425 ("Небрежное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный ущерб, в боевой обстановке) и ст. 429 ("Самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием"). В материалах, имеющихся в судебном реестре, отмечено, что боевые позиции в районе населенных пунктов Стрилечье, Красное, Борисов, Пыльное и Гатище на Харьковщине оставили военные "численностью в роту" 125 бригады, стоявшие на первой линии. А также речь идет о том, что "командование 125 бригады и подчиненных ей подразделений, а именно: 415 отдельного стрелкового батальона 23 механизированной бригады и других подразделений, вследствие небрежного отношения к военной службе, не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и России, что привело к потере указанных позиций, военной техники и личного состава подразделения". Таким образом было ожидаемо, что со временем дойдет до вручения подозрений и задержаний.

В чем обвиняют каждого из троицы задержанных

За 9 месяцев работники ДБР во взаимодействии с СБУ провели расследование и по его результатам посетили армейских чиновников. В один день – 20 января – был задержан 53-летний Юрий Галушкин, 60-летний Артур Горбенко и 62-летний Илья Лапин. Все трое в армии давно, но имеют разный опыт.

Например, Юрий Галушкин в начале войны с Россией был во главе десантных войск (с июня 2014 по январь 2015 и.о. командующего Высокомобильными десантными войсками, входившими в состав Сухопутных войск ВСУ, а впоследствии заместитель командующего ДШВ). В январе-мае 2022 — возглавлял Силы терробороны Украины, был членом Ставки Верховного главнокомандующего. После этого и до назначения на должность командира ОТУ "Харьков" являлся заместителем начальника ГУ Военной службы правопорядка ВСУ.

Последствия действий Галушкина во время Харьковской операции по сдерживанию российского наступления силовики оценили следующим образом: "бригадный генерал определил позиции обороны для 125 обр ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции. Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонных действий. Он не совершил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами".

Бригадного генерала Галушкина хотели взять на поруки во избежание содержания под стражей

Генерал-лейтенант Артур Горбенко – из пограничников, в частности в 2008-2014 годах возглавлял Западное региональное управление Госпогранслужбы, в июне-сентябре 2014 года участвовал в боевых действиях на Донбассе. Впоследствии находился на пенсии и стал на защиту Украины снова в марте 2022 года, когда возглавил 125-ю отдельную бригаду ТРО. По мнению силовиков на Харьковщине военный допустил значительные ошибки, а именно: "недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращивание врагом боевых потенциалов и угроз. В частности, он не обеспечил обустройство позиций боевой охраны, не принимал меры по укомплектованию, определял завышенные боевые задания батальонам и, не произведя оперативно-тактические расчеты, не организовал надлежащее оборудование опорных пунктов, инженерных заграждений и т.д.". Также ему инкриминируется не обеспечение "максимальной мобилизации и присутствия всего личного состава бригады на позициях" и то, что он не организовал надлежащую огневую поддержку артиллерией, взаимодействие с другими подразделениями.

При рассмотрении меры пресечения генералу Горбенко в зале была группа поддержки

Полковник Илья Лапин тоже военный пенсионер. Но это не помешало ему сначала пойти добровольцем на фронт в 2014-м, когда он присоединился к созданию и руководству 37-го отдельного батальона ТрО, а затем сделать это уже во время полномасштабной войны. На этот раз, возглавив 415 стрелковый бат 23 ОМБр. На Харьковщину подразделение попало после Бахмута, где понесло потери. При этом Лапин получил обвинения в том, что "не организовал оборонное сражение в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Липцы и Слобожанское, которые находились в батальонном рубеже обороны, не определил, какие объекты включить в опорные пункты и как подготовить их к защите, способы противодействия подземно-минной борьбе противника, места оборудования хранилищ и складов". Также его вина, по мнению ДБР в том, что он "не принял меры к прекращению самовольного ухода 12 военнослужащих батальона" и "не отреагировал на приказ комбрига о возобновлении утраченных позиций". При этом ему дополнительно будет инкриминировано самовольное оставление поля боя (ст. 429 УК Украины) это в дополнение к подозрению как и у коллег в небрежном отношении военного служебного лица к службе, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санции статей – наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Полковник Лапин мог не идти в армию из-за пенсионного возраста

За провал на Харьковщине должен судить не гражданский суд?

Задержание и оглашение предметных обвинений бывшим командирам, отвечавшим за оборону Харьковских рубежей, конечно, вызвало очередную волну обсуждения Военный журналист Юрий Бутусов заявляет: о подготовке россиян идти на прорыв хорошо знали на уровне руководства страны. Якобы для усиления направления произошла смена в руководстве ОТУ "Харьков", на должность руководителя был назначен Юрий Галушкин. Но это предназначение Бутусов еще в мае 2024 года называл странным, подчеркивая: "генерал за время полномасштабной войны находился фактически на руководящей административной работе, но не имел никакого отношения к боевому управлению в условиях современной полномасштабной войны, не руководил какой-либо группировкой войск, т.е. опыта современных боевых действий не имел".

Помимо кадровых решений, которые могли повлиять на исход боевых действий, Бутусов также называет острую нехватку людей на этом направлении. В свежем видео на своем канале он приводит данные, что на 45 км линии фронта у 125-й бригады было около 800 пехотинцев. При этом только два батальона были "родными", а еще два – это приданые силы. Также журналист отмечает, что поскольку 125 бригада была в составе ТрО, она не имела тяжелого вооружения, а все, что было вее распоряжении на май 2024 года – это два танка, три САУ и две реактивные системы залпового огня и 80 снарядов. В целом, в неудаче на Харьковском направлении, по мнению журналиста, были как субъективные, так и объективные причины.

В мае 2024 года россияне уничтожали Волчанск авиацией.

"Войска были растянуты по отдельным позициям, связь враг пытался подавить, войска не имели поддержки тяжелой техники и артиллерии. Не было поддержки дронов, и вообще количество дронов и операторов дронов в 125 бригаде было незначительно, поэтому, конечно, во время российского наступления большим силам эти отдельные позиции без огневой поддержки удержаться им было крайне тяжело. Если бы все они были из очень подготовленных, мощных бойцов, с опытом, возможно, они бы и стрелковым оружием могли сопротивляться, но это не так. Я лично в Липцах встречался с бойцами 415-го стрелкового батальона, меня поразили эти люди, но там были бойцы за 50 лет. Большое количество. Не думаю, что они были готовы к маневренным боевым действиям с российскими штурмовыми подразделениями", — подчеркнул Бутусов и добавил, что в деле нужно разбираться и судебный процесс позволит общественности услышать объяснения от командиров относительно уже известных фактов.

В свою очередь военнослужащий ВСУ, аэроразведчик и известный блогер Александр Карпюк (Серж Марко) считает, что за сложившаяся весной прошлого года ситуация на Харьковщине была настолько плохой, что умолчать о ней не было возможности. При этом он уверен, что ответственность за провал должны нести большее количество людей, а те фигуранты, которые уже есть в деле, могут иметь впоследствии больше статей: "Мда. Некоторые люди мне говорили, что если бы на Харьковщине год назад в последний момент не поставили руководить Драпатого, то направление было бы про*бано. Я честно сказать, думал, что это все гипербола. А нет, выходит, что это правда была, и настоящие уважаемые командиры смогли попро*баться даже на направлении, где не было большой активности, и было время подготовиться. И теперь ими занимается СБУ".

Отдельным поводом для обсуждения стало то, что дело генералов рассматривают гражданские. Известный ветеран, общественный активист Юрий Гудыменко заявил: "Военных не могут судить гражданские. Война – это отдельный мир. Отдельная психология. Отдельные законы и отдельная ответственность. У нас должны быть военные суды, военные полиция и следствие, военный суд. Военных могут судить только военные". Отметим, что военные суды как институт были ликвидированы в 2010 году указом на тот момент президента Виктора Януковича.

Хотели взять на поруки и оперативно оплатили залог

К компании в поддержку военных, оказавшихся под подозрением, в это время присоединились волонтеры, общественные активисты и политики. К примеру, журналистка Виолетта Киртока в сообщении на Facebook сообщила, что встречалась с Юрием Галушкиным уже после событий на Харьковщине. "Он был очень обижен тем, что его тогда начали обвинять. Но продолжал выполнять задачи, которые перед ним ставились командованием. Отвечал на вопросы комиссий. И, как видим, никуда не убежал, не скрывался. Но именно вчера нужно было его срочно закрывать. А он две недели назад перенес операцию на плечи. И со вчерашнего дня медицинскую помощь не получал. Он не жалуется, потому что Офицер. Как и не кичится тем, что полный рыцарь ордена Богдан Хмельницкий. И все три ордена получил за войну — с 2014 года!"

Киртока назвала дела против Галушкина и его коллег плохо сформулированными

За Артура Горбенко вступились в 125 бригаде, разместив сообщение в котором отмечалось, что подразделение держало огромный кусок границы и дралось насмерть. "Нас было мало, у нас было мало боеприпасов, у нас было мало поддержки, но мы боролись, боролись под командованием комбрига!" — говорилось в посте, который потом почему-то удалили. При этом журналистка Ольга Куриленко, которая брала интервью у генерала, считает, что громкое дело будет иметь негативный эффект в вопросе мотивации в армии. "Я четко понимаю, что складываю впечатление о человеке исключительно из слов этого человека. И я готова слышать, что что-то (или вдруг даже все) было не так. Но пока у меня этой информации нет. Поэтому я исхожу из той, которая есть. И она такова, что удержать 44 км границы минометами и четырьмя батальонами, один из которых никогда не воевал, невозможно. И почему я решила это написать? Потому что сегодня утром, говоря с другим, очень толковым, по моему мнению, комбригом, который сейчас пытается выстоять на сложном участке, услышала такое: "Глядя на это (дела по Харьковщине и ноль реакции на его просьбу о пополнении), я не то бригадой командовать не хочу. Я служить не хочу", – написала журналистка.

У Горбенко была возможность докладывать о положении дел на своем участке президенту

Также свою поддержку генералу Горбенко публично выразил городской голова Львова Андрей Садовый. В своем сообщении он отметил: "Я гражданский человек и не намерен оценивать действия военных. Однако по этому делу позволю себе высказать позицию, на которую имею право по закону. Генерал Артур Горбенко в 2022 году, будучи военным пенсионером, имел полное право оставаться в тылу. Он возглавил вновь созданную 125-ю бригаду и отправился на фронт. Убежден, что сегодня он имеет право ждать решения дома, а не за решеткой. Надеюсь, суд это учтет!"

Полковник Лапин имеет значительный боевой опыт во времена АТО/ООС

Военный Алексей Петров отметил, что во времена командования в 37-м бате полковник Илья Лапин заслужил авторитет среди подчиненных. "Одна из статей, которую шьют Илье Лапину, "Самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием", которое карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Но зная Илью Евгеньевича, могу с уверенностью сказать, единственное в чем он и виноват, так это наверняка в том, что не стер под ноль свой батальон перед нашествием российских войск. Наверное, начал оттягиваться, маневрировать, потому что всегда берег жизнь солдата, зная простую истину, "Кто сейчас пренебрегает тысячами, потом считает десятки", – отметил Петров.

21 января суд избрал бывшим командирам меру пресечения, двоих из них Юрия Галушкина и Илью Лапина было решено содержать под стражей в течение следующих двух месяцев. Но на момент выхода публикации стало известно, что за бригадного генерала Юрия Галушкина был внесен залог в размере 5 млн. гривен (это планировал сделать пятый президент Петр Порошенко, но деньги внесло "другое юридическое лицо" — Авт. ). Об этом сообщил его защитник Михаил Величко. Еще позднее известный военный и блогер Мирослав Гай, ссылаясь на жену Галушкина, сообщил, что "не успели генерала отпустить под залог, как его снова арестовали по новому подозрению".

Артуру Горбенко мера пресечения должна быть избрана сегодня, 22 января.

Как сообщал "Телеграф", под судом оказался командир 211 понтонно-мостовой бригады, в которой жестоко издевались над солдатами.