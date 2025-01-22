Украинские генералы получают заоблачные премии? В Генштабе объяснили заявление Безуглой

Безуглая в очередной раз попала в эпицентр скандала

Народная депутат Марьяна Безуглая, которая неоднократно вступала в перепалки с высшим военным руководством страны, раскрыла якобы суммы денежных премий украинских генералов. По ее словам, генералитет ВСУ может получать до 2 миллионов гривен "премиальных".

Однако в ответе на запрос "Телеграфа" спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий рассказал о том, что Безуглая перекрутила факты и прибегла к откровенным манипуляциям. Опубликованные цифры — это не премии генералов, а годичный премиальный фонд, который предоставляется высшему руководству различных составляющих Сил обороны и их структурных единиц. Деньги эти затем используются для поощрения личного состава.

"Но, к сожалению, народный депутат Марьяна Безуглая создала очередной фейк — заскринила цифры с несколькими нулями и заявила, якобы речь идет о "премиях генералитета". Это не просто манипуляция, а откровенная ложь, которую снова охотно подхватила российская пропаганда", — говорится в сообщении.

О чем рассказала Безуглая

Марьяна Безуглая опубликовала в своем Телеграм-канале отрывок из документа, где указан граничный потолок премий для украинских генералов.

Согласно ее информации до 20 миллионов гривен премии получает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На втором месте расположился командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатый с премией в размере 12,6 миллионов гривен.

При этом начальник Генштаба Анатолий Баргилевич получает премии до 2 миллионов гривен, а начальник Главного командного центра ВСУ может рассчитывать "всего" на 200 тысяч гривен.

Однако после неоднозначной реакции пользователей соцсети, Безуглая немного изменила риторику и признала, что опублиованные цифры — это годичный премиальный фонд для поощрения личного состава.

Однако она продолжила настаивать на том, что эти деньги могут быть использованы генералами в личных интересах.

Официальный комментарий спикера Генштаба ВСУ

В ответе на запрос "Телеграфа" спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий рассказал о том, что законом Украины "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины" предусмотрен исключительный перечень поощрений, которые применяются к военнослужащим. Среди них в том числе и ценные подарки и денежные премии — дополнительно к нагрудным знакам и отличиям, грамотам, благодарностям и тому подобное.

Поэтому командующие и руководители различных составляющих Сил обороны и их структурных единиц получают на год премиальный фонд для поощрения личного состава — и денежными средствами, и в виде ценных подарков. Фактически, это реализация требований закона о Дисциплинарном уставе.

"Без материальных поощрений военнослужащего — как простого солдата, так и офицера — невозможно представить любую мотивированную армию. А армию страны, отражающей полномасштабное вторжение — и подавно.

Но, к сожалению, народный депутат Марьяна Безуглая создала очередной фейк — заскринила цифры с несколькими нулями и заявила, якобы речь идет о "премиях генералитета". Это не просто манипуляция, а откровенная ложь, которую снова охотно подхватила российская пропаганда.

Остается надеяться, что госпожа Безуглая по крайней мере в этом случае сможет извиниться перед военными за дезинформацию, подрыв морального духа и авторитета", — говорится в официальном заявлении Лихового.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Безуглая сделала скандальное заявление по Покровску. Никаких доказательств она не привела, однако на заявление Безуглой начали ссылаться российские пропагандисты, а украинские военные опровергли ее слова.