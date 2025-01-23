Суд освободил военного Гнезделова, ушедшего в "публичное СОЧ". Чем он будет заниматься дальше (видео)

Военный участвовал в боях в Донецкой области, в частности, за Пески и Бахмут

Бабушкинский райсуд Днепра в четверг, 23 января, освободил от уголовной ответственности военнослужащего и общественного активиста Сергея Гнездилова, ушедшего в "публичное" СОЧ (самовольное оставление части). Его обвиняли в дезертирстве.

Об этом сообщает "Сумпільне". "Радио Свобода" информирует, что через три дня Гнездилов должен вернуться на службу. Он будет служить оператором БПЛА.

Напомним, в сентябре 2024 года Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покинул часть после пяти лет службы. Целью такого шага было привлечение внимания к отсутствию установленных сроков службы. Большинство военных согласились с ним по поводу существования проблемы увольнения со службы, но не поддержали его методы.

"Я за то, чтобы наконец-то в нашей стране была ответственность не только для военного, ушедшего в СОЧ, но и для Верховного Главнокомандующего (Владимира Зеленского, — ред), который обещал это военным, а также для министра обороны (Рустема Умерова, — ред)", — говорил Сергей Гнездилов на заседании суда 11 октября.

Сергею Гнездилову 24 года, он подписал контракт с ВСУ в 19, взяв академотпуск во время учебы на кафедре журналистики во Львовской политехнике. Он также является общественным активистом, основателем фестиваля "Виделка Fest". Был ведущим "++ подкаст" на hromadske.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что солдат, самовольно покинувший часть во время войны, получил 5 лет лишения свободы. Военнослужащий находился в СОЧ почти 8 месяцев – с февраля по октябрь 2024 года. Он полностью признал свою вину и искренне раскаялся, однако суд все равно назначил реальный срок.