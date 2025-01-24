На "горячей линии" 102 произошел масштабный сбой: что известно
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Система не работала около 30 минут
В пятницу, 24 января, по всей Украине в работе системы "Армор" был сбой. Он используется полицией для вызовов.
Правоохранители не могли ни принимать, ни передать вызовы. Об этом сообщили "Телеграфу" источники в полиции.
По данным работников, они стали записывать вызовы вручную. А потом они передавали информацию дежурным, чтобы отправляли патрули.
Источники в полиции передают, что все хорошо. Сбой был незначительным.
Что известно об "Арморе"
"АРМОР" (укр. Автоматизированное Рабочее Место Оперативного Рабочего) — интегрированная информационно-поисковая система Министерства внутренних дел Украины (ИИПС "Армор", также ИИПС ОВД), разработанная УМВД в Луганской области под руководством Андреева Максима Валерьевича, принятая за базовую во всех областных МВД с 2002 года. Используется система управления базами данных Oracle. Автоматизированные рабочие места установлены в городских районных отделах, связь преимущественно обеспечивается по технологии DSL, мобильные рабочие места могут подключаться к системе виртуальных частных каналов сотовых операторов связи. Функции системы: поисковые, учетные, справочные, прогнозирующие.
Ранее "Телеграф" писал, что в работе популярного сервиса ChatGPT от OpenAI по всему миру произошел масштабный сбой.